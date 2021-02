Belfort : l'avionneur Mauboussin décroche 800 000 euros d'aide de l'Etat

800 000 euros d'aide pour moderniser et diversifier sa production : c'est la somme que va recevoir l'entreprise "Avions Mauboussin", basée à Belfort, et spécialisée dans la conception et la fabrication des avions à propulsion hybride et hydrogène.

Une aide apportée par l'Etat dans le cadre du plan France Relance, pour inciter les entreprises à concevoir de nouveaux projets dans les années à venir. Les 800 000 euros accordés à Mauboussin vont permettre à l'entreprise, installée au Technhome, de développer son projet Zéphir, une propulsion hybride à hydrogène pour les aéronefs et les véhicules légers. Un projet qui a pour but de répondre aux exigences de la mobilité moderne et aux valeurs écologiques de plus en plus prônées par les utilisateurs et les passagers.

L'entreprise automobile Gaussin décroche également une aide

"Avions Mauboussin" fait donc partie des entreprises lauréates des aides accordées par l'Etat. Elle a été retenue ce mardi 16 février sur une liste publiée par les Ministères de l'Economie et de l'Industrie. Plusieurs sociétés du secteur automobile dans la région figurent également sur cette liste. En Haute-Saône, c'est le cas de l'entreprise Gaussin, basée à Héricourt, et spécialisée aussi dans les véhicules à hydrogène. La société Pyle Industries, premier employeur industriel du bassin de Servance, va aussi bénéficier d'une aide, tout comme la société Pro Inject basée à Corravillers, ainsi que l'entreprise F2J Japy, basée dans le Doubs à Valentigney.

Pour ce qui est du territoire de Belfort, l'enveloppe accordée à "Avions Mauboussin" permet de poursuivre les aides pour la relance de l'industrie terrifortaine, et porte désormais le soutien de l'Etat à l'investissement industriel local à plus de cinq millions d'euros. Une aide qui "vient conforter la position stratégique de notre territoire dans le développement de la filière prometteuse de l'hydrogène" se réjouit la Préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué diffusé ce mardi 16 février.