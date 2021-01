Belfort : L'entreprise ESDI recrute 100 nouveaux collaborateurs d'ici mi-février

Grâce à la signature d'un gros contrat avec l'un des leaders de la grande distribution en France, l'entreprise belfortaine ESDI recrute 100 nouveaux collaborateurs d'ici la mi-février. Des conseilles et des techniciens informatiques de tous profils sont recherchés.

C'est une bonne nouvelle en cette période de crise : l'entreprise belfortaine, ESDI embauchera avant mi février... 100 collaborateurs ! Des CDI ou des CDD de conseillers informatiques, de techniciens informatiques.

"On a besoin d'une grande équipe !" - Thomas François, responsable de la communication chez ESDI

"Dans le cadre d'un nouveau contrat avec un grand groupe de la grande distribution, pour lequel nous allons réaliser le support utilisateur et informatique sur l'ensemble des magasins du territoire français, on a besoin d'une grande équipe de collaborateurs" explique Thomas François, responsable de la communication chez ESDI. L'entreprise belfortaine, est en constante évolution, 80 personnes ont déjà été embauchées en 2018 au sein de la société.

Du support informatique pour la grande distribution

Les techniciens depuis le site de Belfort vont aider les différents membres du personnel de ces magasins : des rayons, aux caisses. Par exemple, "une caissière qui a un souci lorsqu'elle scanne une carte de fidélité du client, elle va appeler l'assistance qui sera gérée en sous-traitance par le groupe ESDI" précise Thomas François. Les salariés belfortains donnent des conseils informatiques, dépannent, et vont jusqu'à prendre la main à distance sur l'ordinateur ou la tablette en panne n'importe où en France.

Tout profil recherché

Du technicien informatique avec un BAC+2 à l’autodidacte de 50 ans en reconversion professionnelle, "on accueille tout type de profil, tout type d'âge, dès l'instant que les personnes ont les connaissances ou les motivations pour travailler"explique le responsable de la communication. "On attend pas uniquement les gens avec de l'expérience. Des jeunes, mais aussi des profils venant de la grande distribution qui ont une connaissance de secteur et qui sont autodidacte en informatique".

Une entreprise, où le télétravail également est possible. "Déployé avant le premier confinement, nous étions donc prêt dès le mois de mars 2020 ce qui a permis de maintenir le niveau de qualité et de service auprès de nos clients qui eux, ont justement continué de travailler" précise Thomas François. Aujourd'hui, la moitié des 215 salariés sont en télétravail.

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV via le site esdi.fr ou sur sa page facebook.