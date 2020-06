Belfort : le chantier du nouveau complexe aquatique prend du retard et va coûter plus cher

Le nouveau complexe aquatique situé à Belfort, quartier des Résidences pourrait ne pas ouvrir avant 2021. Le chantier a pris beaucoup de retard après la crise sanitaire lié au Covid-19. Les travaux ont été interrompus pendant un peu moins de deux mois, et en plus de cela, les 22 entreprises et leurs sous-traitants engagés sur le site doivent composer avec des normes de sécurité qui les obligent à ralentir la cadence. "Il est aujourd'hui difficile de donner une date de fin de chantier" affirme Florence Besançenot, vice-présidente de l'agglomération du Grand Belfort en charge des grands équipements sportifs. De la même manière, le complexe, dont le coût était estimé à plus de 12 millions d'euros, coûtera plus cher : "pour le moment on ne sait pas de combien" rajoute l'élue.

Moins de monde sur site

Olivier Vahe, directeur des grands équipements sportifs pour le compte de l'agglomération du Grand Belfort prend l'exemple des futurs bassins, où deux ouvriers poncent minutieusement le fond de la future piscine : "Il était prévu de mettre sur le site, deux trois équipes peut-être même quatre équipes en même temps : pendant que l'un travaille sur le grand bassin, l'autre travaille dans la zone bien-être, l'autre dans les vestiaires. Mais là c'est impossible, ils doivent se séparer les uns des autres".

Le nouveau complexe comprendra un nouveau bassin de 25 mètres avec six couloirs au lieu de quatre actuellement © Radio France - Wassilla Guittoune

On est sur de l'expérimental, c'est une situation qu'on a jamais vue

Le retard sur chantier pourrait se compter en mois, car ce qui est appelé la "co-activité" ne peut plus se faire précise Alain Albizatti, directeur de l'entreprise du même nom, en charge du gros oeuvre : "On ne travaille pas de la manière la plus optimale. D'habitude, et c'est beaucoup plus efficace et plus rationnel, l'électricien est à côté du plaquiste lorsqu'on fait des doublages, ce qui permet un enchaînement des taches instantané. Là ça va beaucoup plus lentement, car il faut que l'électricien passe mais quand le plaquiste n'est pas là. Une fois que l'électricien est passé, le plaquiste peut seulement revenir, donc on allonge les temps d'intervention".

Un coût pour la collectivité plus important

Les 22 entreprises et leurs sous-traitants devraient ainsi présenter une facture plus lourde à l'issue des travaux, car la main d'oeuvre est sollicitée plus longtemps que prévue explique Alain Albizatti, l'un des entrepreneurs sur le chantier. Impossible pour le moment de chiffrer le montant. Olivier Vahe, en charge des grands équipements sportifs à l'agglomération du Grand Belfort confirme que c'est la collectivité qui supportera ce coût : "Si ce n'est pas l'agglomération qui prendra en charge la note, qui le fera? En plus de cela, on a un décret du gouvernement qui dit que même dans le cadre de marchés publics, les retards liés au Covid-19 ne sont pas traités comme des retards classiques".