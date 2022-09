Belfort : le marché des Vosges fermé, ce dimanche, avant le déménagement des commerçants

À Belfort, le marché des Vosges va rester fermé, ce dimanche matin. C'est une mesure de précaution, à cause de la pluie qui menace de toucher les installations électriques, alors que le déménagement des commerçants se prépare. Ils doivent quitter la halle pour permettre les travaux sur la toiture.

À Belfort, les habitués du marché des Vosges, avenue Jean Jaurès, vont trouver porte close, ce dimanche 2 octobre. Par mesure de précaution, la municipalité a préféré maintenir la halle fermée. Depuis les averses de grêle du mois de juin, la toiture fuit, et les infiltrations risquent de toucher les installations électriques. Le marché avait déjà été fermé en urgence, jeudi dernier.

Dans ce contexte, le déménagement n'en est que plus attendu. Le 6 novembre, tous les commerçants auront déserté la halle pour rejoindre le marché Fréry, à deux kilomètres de là, pour permettre les travaux sur la toiture. C'est une mesure temporaire qui devrait durer dix à douze mois.

"Ça va être pénible !" Lucie ne cache pas son agacement. C'est une habituée du marché des Vosges. Elle habite juste à côté. "Prendre la voiture pour aller au marché Fréry, ça ne m'arrange pas. Je n'irai pas, dit-elle. En plus, Fréry, c'est beaucoup plus chic, on n'appartient pas au même monde !" En clair, dans son esprit, Fréry, c'est le marché du centre-ville de Belfort, celui des "bourgeois".

La toiture, c'est un vrai gruyère !"

Pourtant, il va bien falloir s'y faire. Depuis les averses de grêle de cet été, le toit du marché des Vosges est devenu une passoire. "Un vrai gruyère, plaisante le fromager, Christian Serband. Dès qu'il pleut, l'eau tombe devant les stands, voire dans les stands. Les grêlons ont fait une multitude de trous dans le toit en fibrociment."

La toiture de la halle a été très durement touchée par les averses de grêle. Elle laisse désormais passer l'eau. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Les commerçants de l'extérieur resteront sur place

Le problème, c'est que ce déménagement ne concernera que les commerçants de l'alimentaire, ceux qui sont à l'intérieur de la halle. Les autres, ceux qui sont à l'extérieur et qui vendent des produits manufacturés, resteront sur place. Si ça se confirme, Gilbert, le vendeur de vêtements, a déjà pris sa décision : "On ira ailleurs, ça ne sert à rien de rester dans ces conditions. Sans l'alimentation, il y aura encore moins de monde que ce qu'il y a actuellement."

Le président de l'association des commerçants du marché des Vosges, Karim Benachir, regrette que ce déménagement ne concerne pas tous les professionnels. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Ce déménagement au marché Fréry, ce sont les commerçants eux-mêmes qui le demandaient, mais ils sont aujourd'hui divisés sur le projet. Le président de l'association des commerçants du marché, Karim Benachir, regrette un manque de dialogue avec la Ville de Belfort. "On avait proposé que ces commerçants de l'extérieur s'installent sur les emplacements des bus au pied du Marché Fréry, mais apparemment, ce n'est pas envisageable. Il y aura certainement des déçus."