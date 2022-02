Belfort : les doutes des salariés dans les autres filières énergie de General Electric

Alors que General Electric va céder sa filière nucléaire à EDF, le groupe américain garde, au moins pour quelques années, à Belfort et Bourogne la filière Gaz, Hydro, Power Conversion et les services partagés, soit un peu moins de 2000 salariés. Si la vente de la filiale nucléaire est vue d'un bon œil par les syndicats, pour ceux qui restent, il y a un "peu d'envie", et pas mal de "résignation" résume Philippe Petitcollin, représentant CFE-CGC de GE : "On avance dans le brouillard", pendant que les collègues du nucléaire "ont une vision à long terme avec de nouvelles commandes".

Les salariés des autres filières "contents" mais un peu "envieux" de leurs collègues du nucléaire

Pour Philippe Petitcollin, l'avenir est très incertain pour ceux qui resteront employés par General Electric : "Les gens sont dubitatifs, ils sont un peu envieux par rapport à leurs collègues du nucléaire qui, eux, vont pouvoir en plus, avec les nouvelles commandes, avoir une vision à long terme. Ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Ils savent juste qu'il n'y a pas de projet à long terme". Même son de cloche du côté d'Alexis Sesmat de SUD "On est contents pour les gens du nucléaire. Quand on quitte GE, on est souvent contents de quitter ce cercle vicieux. Beaucoup ont déchanté des conditions dans lesquelles on évolue ici : destructurations, licenciements et délocalisations" .

Les Américains souhaitent vendre les autres filières d'ici 2024

D'autant que les Américains ne sont pas prêts de relancer l'activité rappelle Philippe Petitcollin : "General Electric a annoncé que d'ici 2024, le groupe allait se séparer de la partie énergie. On avance totalement dans le brouillard. Il y a très peu de chances que General Electric investisse dans quoi que ce soit car pour pouvoir maximiser la plus value, il va falloir redonner des indicateurs boursiers qui soient les plus performants : c'est à dire avoir beaucoup de cash, et ne pas investir ni dans la recherche et développement, ni dans l'outil productif. Pendant deux, on va attendre de voir qui va reprendre General Electric et après deux ans, tout dépendra du repreneur." Pire selon le syndicaliste, de nouvelles suppressions d'emplois sont à prévoir.

Pour Alexis Sesmat de SUD "La France mise sur le nucléaire et l'éolien, mais il ne faudrait pas oublier les autres composantes de l'énergie, pour ne citer que Hydro, Grid et Gaz. La question se pose de savoir quelle industrie de l'énergie on veut pour la France de demain".