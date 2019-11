Belfort : les entreprises du BTP protestent contre la fin des exonérations fiscales

Belfort, France

Camion toupie, pelleteuse, utilitaire... une vingtaine d'artisans du BTP venus avec leurs engins de chantier et camionnettes ont bruyamment manifesté ce vendredi après-midi dans les rues de Belfort, avec concert de klaxons, à l'appel de la CAPEB du Territoire de Belfort (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). Objectif : protester contre la réduction annoncée de certains avantages fiscaux, à commencer par la perte progressive des exonérations sur le gazole non routier (GNR).

Concert de klaxons dans les rues de Belfort. - CAPEB 90

Exonération de taxe supprimée

Comme annoncé dans le projet de budget 2020, l'exonération partielle de taxe sur le gazole non routier (GNR, gazole teinté rouge) sera supprimée en trois ans, dès juillet 2020, pour le secteur du BTP et de la construction. Bercy a promis d'étaler la mesure sur trois ans pour alléger la pression sur les entreprises du secteur.

Cette exonération rapportera un peu plus de 200 millions d'euros dès 2020. La réduction de l'avantage fiscal sur le gazole pour les poids lourds représenterait 140 millions d'euros. "Concrètement, ça va changer que le prix va être beaucoup plus élevé, on aura un produit qui est de même qualité, seulement on aura beaucoup plus de taxes", explique Francis Voelin, président de la CAPEB 90.

On demande juste de pouvoir travailler comme aujourd'hui

"Et si on a un gazole routier dans nos engins, on va se faire voler beaucoup plus souvent, on va nous siphonner nos réservoirs (...) on demande simplement de pouvoir travailler comme on fait jusqu'à maintenant, et conserver un gazole non routier, ou alors on nous baisse les taxes sur le gazole routier".

Allègement de charges réduit

Le système de la "déduction forfaitaire spécifique" (DFS), qui s'apparente à un allègement de charges, doit aussi être réduit. Il permet actuellement à l'entreprise de déduire une part du salaire brut du montant sur lequel sont calculées les cotisations. Le salarié bénéficie ainsi mécaniquement d'un salaire net plus élevé, même si les moindres cotisations lui ouvrent à terme moins de droits.

La CNATP, l'organisation professionnelle des artisans des Travaux Publics et du Paysage, appelle à une mobilisation nationale le lundi 25 novembre dans une dizaine de villes en France.

