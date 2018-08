Un mois et deux jours après le sacre de l'équipe de France à la Coupe du monde de football, les maillots des Bleus avec la deuxième étoile sont enfin arrivés dans les boutiques de sport. A Andelnans (Territoire de Belfort), les 20 maillots vendus dans une enseigne sont partis en 30 minutes.

Territoire de Belfort, France

A une demi-heure de l’ouverture, une quinzaine de clients s’entassent devant les portes du magasin Go Sport d’Andelnans, dans le Territoire de Belfort. Un seul objectif : être parmi les tout premiers à s’emparer du très convoité maillot de l’équipe de France, grimé de ses deux étoiles. "Ça faisait un mois qu’on attendait et puis 20 ans après la première victoire. Je suis heureux !", s'exclame Jérémy, l'un des chanceux de la matinée.

Pour cette journée exceptionnelle, les vendeurs du magasin ont dû s’adapter. Pour l’occasion, les maillots de football n’étaient pas en libre-service. Il était obligatoire de passer par un vendeur pour obtenir le Graal du jour. "Dès que ça a ouvert, je suis venu, je ne pouvais plus attendre ! En plus, il ne restait plus que ma taille, donc j’ai vraiment eu beaucoup de chance", précise Alexis.

Augustin, âgé de 11 ans, pose avec le nouveau maillot de l'équipe de France © Radio France - Robin Dussenne

20 maillots vendus en 30 minutes

Il fallait faire vite pour acheter un maillot dans le commerce. Au bout de 30 minutes, la dernière tunique a trouvé preneur. "J'étais venu à la base pour mon fils, mais il n'y avait pas de taille junior, donc je me suis fait plaisir", raconte Mathieu.

C’est beaucoup d’émotion d’avoir ce t-shirt. En plus, il n’y en a pas beaucoup. Je suis un chanceux", Jérémy

Sur l’ensemble du territoire, l’équipementier des Bleus, Nike, n’avait mis que 30 000 maillots en vente. À titre de comparaison, le maillot du premier sacre mondial en 1998 s’était écoulé à 800 000 exemplaires, rien que la première année.

Pour ceux qui ont loupé le coche aujourd’hui, il va maintenant falloir patienter. La prochaine livraison est attendue pour les fêtes de fin d’année.