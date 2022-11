Belfort : les professionnels de l’électronique se préparent à l’arrivée du bonus réparation

Dès la première heure d’ouverture de son magasin de vente et de réparation d’électroménager, Mickaël Prost-Dame voit défiler les clients. Four cassé, lave-linge en panne, cuiseur qui ne ferme plus … tout y passe. Avec des dizaines d'interventions par jour, une remise sur les prix à la fois pour les clients et les réparateurs, c’est une opportunité à saisir. C’est pour cela qu’il a sauté sur l’occasion quand ses fournisseurs lui ont parlé du label QualiRépar : « Ils m’ont mis dans la boucle il y a trois mois, c’est assez simple, il suffit de remplir un formulaire sur internet puis un par mail. »

Le gérant attend encore de recevoir son label, obligatoire pour toucher le bonus réparation, mais il a le temps. « Le bonus n’arrive que le 15 décembre, j’ai un mois pour le recevoir et l’affiche sur ma vitrine » sourit-il.

Il faudra une heure pour réparer ce lave-vaisselle © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

A chaque objet sa ristourne

En fonction de l’objet à réparer, une remise de 10 à 45 euros sera faite, à la fois pour le client qui paiera moins et pour le réparateur qui se fera rembourser une partie de ses frais. « En ce moment, j’ai deux aspirateurs avec des moteurs cassés, ce sont des modèles à 600 euros chacun. Chaque réparation coûte 60 euros, la remise sur ces produits est de 15 euros, donc pour le client, le calcul est vite fait, c’est 600 euros pour un nouvel aspirateur ou 45 euros en le remettant à neuf. »

Les appareils les plus rapportés chez Mickaël Prost-Dame sont les machines à café (10 euros de remise), les téléphones portables (25 euros), les fours et les lave-linges. Et justement, Gérard, retraité bricoleur, a des soucis avec le sien. « Il sentait le brûlé puis a arrêté de fonctionner. J’ai essayé de m’en occuper moi-même mais je n’ai pas la pièce nécessaire » se désole-t-il. C’est pour cela qu’il vient à Ménager 90, « je n’ai pas du tout envie d’en acheter un neuf. » La ristourne sur la pièce à changer serait tombée à pic pour lui … mais il a un mois d’avance « Si j’avais su je lui aurai demandé de tomber en panne plus tard » en rit-il, bon joueur. Il reste néanmoins convaincu par la mesure « qui est une très bonne incitation à préserver la planète. »

Ménager 90 reçoit plus une centaine de clients par jour, que ce soit pour des réparations, des devis ou des colis à déposer et récupérer © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Quelques bémols sur la réparabilité de certains objet

Les bras chargés par trois énormes cuiseurs, Pascale apprécie le sens du bonus réparation, car elle n’achète du neuf qu’en tout dernier recours. Inciter les Français à moins consommer est un plus pour l’écologie, mais elle estime que la mesure ne va pas assez loin. « Il faudrait obliger les entreprises à fabriquer des produits qui se cassent moins ou qui soient plus réparables. »

En théorie, c’est le cas. Depuis 2015, les entreprises qui pratiquent l’obsolescence programmée risquent jusqu’à 2 ans de prison et 300 000e d’amende et depuis le 1er janvier 2021, elles doivent afficher l’indice de réparabilité de certains produits.

Reste un autre problème, celui de la disponibilité des pièces pour remettre à neuf l’objet. Il y avait trois semaines d’attente pour un mécanisme du lave-linge de Gérard « Heureusement on a trouvé une autre solution, mais si j’avais dû attendre trois semaines, j’aurai acheté une machine neuve car ma famille ne peut pas se passer de lessives pendant un temps aussi long. »

Mickaël Prost-Dame espère donc que les problèmes d’approvisionnement en matières premières ne vont pas mettre des bâtons dans les roues des réparateurs.