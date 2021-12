Belfort : les salariés de General Electric veulent obtenir la "prime Macron"

Qui aura droit à la "prime Macron" ? Cette prime exceptionnelle décidée en décembre 2018, en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes. Elle peut aller jusqu'à 2000 euros et est réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du Smic, et qui travaillent dans une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement. C'est le cas de General Electric à Belfort, dont plusieurs dizaines de salariés ont manifesté ce mardi pour l'obtention de cette fameuse prime.

Négociations chez General Electric

Après une journée de mobilisation, les salariés de General Electric attendent désormais le début de négociations avec la direction sur le montant de la prime et le nombre de salariés concernés. "On attend un mail de la direction confirmant un lieu de rencontre pour une discussion autour de la prime, et ce qu'on a compris, c'est que s'il y a une négociation, c'est qu'il y aura une prime", déclare Laurent Santoire, représentant CGT chez GE Belfort. Les syndicats espèrent obtenir dans l'idéal 2000 euros de prime, le montant maximum, pour tous les salariés.

11% des salariés des entreprises de Franche-Comté avaient touché cette prime en 2019, selon l'Urssaf. La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 pourrait bien refroidir les chefs d'entreprises cette année. Pour Louis Deroin, président de la CGPME, le syndicat des patrons des petites et moyennes entreprises du Territoire de Belfort, on devrait voir deux cas de figure : "celles qui ne se sont pas trop mal sorties de la situation et qui récompensent leurs salariés [...] et celles où la situation reste très tendue, et qui sont plus réticentes à prendre des risques sur leur trésorerie".

Récompenser les efforts fournis pendant la crise, c'est ce que va faire Emmanuel Brugger, par exemple. Le directeur général de Cristel, fabricant d'articles de cuisine, va doubler la prime. Elle passe de 1000 à 2000 euros pour ses salariés. "C'est aussi une manière d'accompagner et de soutenir les ménages des salariés de l'entreprise", estime-t-il.