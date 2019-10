Belfort : les syndicats de General Electric préparent la riposte

Belfort, France

Ils ne veulent pas en entendre parler. Les syndicats de General Electric à Belfort sont vent debout après la proposition ce jeudi de leur direction de revoir le plan social à la baisse, sous certains conditions. "On nous propose de travailler comme des travailleurs mexicains et on nous parle désormais de problèmes de compétitivité en nous disant qu'il faut qu'on revoit à la baisse les acquis sociaux obtenus ces vingt dernières années pour espérer voir le plan social baisser. On s'est fait berner. C'est totalement inadmissible", explique Philippe Petitcolin, le délégué CFE-CGC de l'entreprise.

On va s'assurer que les ressources de GE se tarissent

L'intersyndicale va donc réunir les salariés dès lundi pour décider des modalités d'action: "On verra, mais il faut réfléchir à une mobilisation intelligente. Ils disent que nous ne sommes pas assez compétitifs. Ils vont voir ce que c'est, on va s'assurer que les ressources de GE se tarissent". L'intersyndicale sera également à l'assemblée nationale le 9 octobre prochain pour y déposer un texte. Une grande mobilisation se prépare aussi sur Belfort le 19 octobre prochain.

Un dépôt de plainte contre l'Etat est toujours envisagé

Philippe Petitcolin doit également avoir au téléphone ce vendredi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. De cette conversation dépendra le dépôt de plainte de l'intersyndicale contre l'Etat et General Electric : "Si c'est cela le dernier jet du plan social, leur avancée notable sur le plan social, alors oui nous déposerons plainte".