À Belfort, personne ne veut croire à la remise en cause du plan de sauvetage d'Alstom

À Belfort, où se tenait ce lundi le comité de suivi local du plan de sauvegarde d'Alstom, la note de Bercy publiée par le journal les Echos mettant en cause la viabilité juridique du plan de sauvetage a été unanimement démentie par le préfet et les responsables politiques de la région.

Selon le journal les Echos de ce lundi, le plan de sauvetage d'Alstom Belfort aurait du plomb dans l'aile. D'après une note de Bercy publiée par le quotidien économique, la commande des 15 rames TGV pour le Bordeaux-Marseille se heurterait à des obstacles juridiques. Cette commande, en l'état, irait à l'encontre des règles des marchés publics et de la concurrence. Un article en tout cas largement commentée ce lundi par les principaux protagonistes du dossier puisque avait lieu à Belfort le comité de suivi du même plan de sauvetage.

"Le ministre travaille sur d'autres hypothèses"

"Le plan n'est en aucun cas remis en cause" a ainsi martelé Damien Meslot, le maire de Belfort: "le plan continue de s’appliquer, et ce n'est pas parce qu'une note sur un scénario qui a été abandonné, sort dans la presse, que le plan est abandonné**". Même discours pour le préfet du Territoire de Belfort, Hugues Besancenot: "le secrétaire d'état à l'industrie, Christophe Sirugue, va réunir le comité de suivi national, le 17 février prochain à Bercy, il va à cette occasion rassurer les élus et les syndicats. **Ses services travaillent sur d'autres hypothèses, les commandes sont maintenues bien évidemment**".**

"Cela fait cinq mois qu'on attend, il faut aller vite maintenant"

Du côté des représentants syndicaux on est un peu plus prudents, pour Olivier Koehler, délégué CFDT de l'usine: "*_oui on est inquiets, parce qu'on voit que les choses avancent difficilement, tant que les commandes ne sont pas actées on restera inquiets. On sent que la SNCF traîne des pieds* et puis n'oublions pas que dans quelques semaines il y a une élection présidentielle_". Pour André Fages, délégué CFE CGC; "le plan a été signé en octobre, cela fait cinq mois que les annonces sont repoussées, les salariés ne seront rassurés que quand il y aura quelque chose de tangible".\

La SNCF n'a pas prévu ce point lors de son prochain conseil d'administration

Tout le monde attend désormais des annonces précises du secrétaire d’État à l'industrie, ce lundi soir Christophe Sirugueque précise que "la commande TGV de 15 rames TGV à laquelle s’est engagée l’État sera confirmée avant la fin du mois de février". De son côté, la SNCF a annoncé à nos confrères de France Info qu'elle n'avait pas prévu de mettre ce point à l'ordre du jour de son prochain conseil d'administration, le 23 février.