Belfort : pourquoi la turbine Arabelle est le fleuron de l'industrie nucléaire française

Un immense bâtiment trône à l'entrée de l'usine General Electric de Belfort. C'est ici qu'Emmanuel Macron doit annoncer, ce jeudi 10 février 2022, le rachat de la branche nucléaire du géant américain par le groupe français EDF. Ce bâtiment, à côté de la porte de la découverte, abrite la construction du fleuron de l'industrie nucléaire française : la turbine Arabelle.

Un maillon essentiel du réacteur nucléaire

La turbine Arabelle n'est qu'un maillon d'un réacteur nucléaire, mais un maillon essentiel explique Laurent Santoire, employé de General Electric : "le fonctionnement d'un réacteur nucléaire est simple : c'est une bouilloire nucléaire qui fait de la vapeur, et avec cette vapeur qui passe dans la turbine Arabelle, on entraine un alternateur qui fonctionne sur le même principe que la dynamo de votre vélo. Et cet alternateur produit l'électricité qui sert à faire marcher les ampoules chez vous ou votre box." En clair, sans cette turbine, la vapeur ne peut pas être transformée en électricité.

Et cette production qui est "née à Belfort, qui a été conçue à Belfort et qui est fabriquée à Belfort", énumère Saïd Berssy, délégué syndical CGT de la branche nucléaire de General Electric, est considérée comme la meilleure du monde dans sa catégorie. Les concurrents de General Electric parlent de cette turbine comme d'un "mouton à cinq pattes", puisque chaque turbine Arabelle qui sort des usines du Nord-Franche-Comté est unique, adaptée au réacteur nucléaire dans lequel elle va se greffer. Son transfert sous le giron français, avec EDF, est stratégique puisque cet engin, aussi grand qu'un Airbus A380 (76 mètres de long), équipe la plupart des centrales nucléaires françaises.

Un secret de fabrication jalousement gardé

Autre aspect stratégique : le secret technologique qui entoure cette turbine. "Si vous sortez ces chiffres, je risque de me faire taper sur les doigts par ma direction", plaisante Bruno Sallot, un ouvrier qui travaille sur l'élaboration de cette machine. Il ne rigole qu'à moitié tellement les enjeux sont énormes. Ces chiffres dont il parle, ce sont les marges d'erreur sur certaines pièces de la turbine. Elles sont infiniment petites. "A partir du moment où un ouvrier se loupe sur une pièce, où on arrive à la retoucher, ou sinon il faut la refaire complètement. Donc ça peut entrainer des problèmes économiques. Déjà tout le temps qui est passé dessus, c'est du temps perdu. Tout ce qui est investi dessus, est perdu et il faut tout recommencer à zéro. Il ne faut pas se planter", raconte l'ouvrier.

"Ce savoir-faire est vital, c'est un trésor national", affirme Laurent Santoire

Seuls des ouvriers hautement qualifiés peuvent participer à la construction de la turbine Arabelle, tellement elle est complexe et unique à construire. A tel point que des géants du secteur comme le japonais Mitsubishi et l'allemand Siemens sont derrière. Un savoir-faire belfortain qui rend fier les employés. "Pour moi, ce savoir-faire est vital, il s'est construit sur un siècle, c'est la garantie d'une indépendance. C'est un trésor national", estime Laurent Santoire, employé de General Electric et délégué CGT de la branche énergie. Une turbine qui va bientôt équiper les nouveaux réacteurs de la centrale de Hinkley Point C (Royaume-Uni), va s'exporter en Turquie, et est déjà greffée à plusieurs réacteurs de Rosatom en Russie.