Belfort : quatre recours déjà déposés contre le projet d'Intermarché dans le quartier de la Méchelle

Belfort, France

Le projet d'implantation d'un Intermarché dans le quartier de la Méchelle à Belfort continue de faire polémique. Marie-Josée Fleury, présidente de l'association Les Vitrines de Belfort, qui regroupe les commerçants du centre-ville, vient de déposer un recours pour s'opposer à ce projet. Elle était l'invitée de France Bleu Belfort Montbéliard ce mardi.

Projet validé par la commission départementale

Le projet de cette grande surface de 2.450 mètres carrés a été validé début juillet par la commission départementale d'aménagement commercial du Territoire de Belfort. Mais il faudra attendre l'avis de la commission nationale dans les prochaines semaines puisque quatre recours ont été déposés pour s'opposer à ce projet. Ces recours ont été déposés par le Super U de Valdoie, l'association de commerçants et artisans de Valdoie, le Carrefour Market de Belfort, et enfin l'association les Vitrines de Belfort.

On est déjà très surchargé en surface commerciale"

"Sur Belfort Nord on a quand même une densité commerciale qui est très très forte (...) et le niveau nord du département est également très surchargé en surface commerciale, pour 1.000 habitants au m², on est très au-delà déjà de la moyenne nationale (...) on craint vraiment à nouveau un risque de défaillance, que les commerces existants subissent une nouvelle concurrence et ne tiennent pas le choc", déclare Marie-José Fleury.

Départ de l'hôpital, plan social chez GE...

"On a déjà eu des commerces qui ont fermé notamment avenue Jean Jaurès suite au départ de l'hôpital, ça a été une grosse perte, tous les salariés et les visiteurs qui venaient sur le site tous les jours étaient une véritable manne pour l'ensemble des commerces (...) vu ce qui se passe sur Belfort, les 1.000 emplois qui sont toujours suspendus à un fil chez General Electric - et ses 3.000 emplois indirects - on peut quand même se poser des questions sur les équilibres commerciaux", a-t-elle insisté.

Les petits commerces ont "peur" de cette grande surface

Selon elle, les commerçants de l'avenue Jean Jaurès, du Faubourg des Vosges et de Valdoie ont "peur" de cette future grande surface, car "ils savent qu'aujourd'hui comme dans beaucoup de villes moyennes le commerce souffre énormément" et "qu'un certain nombre de leurs activités" pourraient se retrouver dans cette grande surface, "donc ça veut dire une nouvelle concurrence et des prix contre lesquels il est difficile de lutter".

Le chiffre de 45 créations d'emplois est avancé pour cet Intermarché. "Mais, vous le savez, ce ne sont pas des temps pleins, c'est toujours la même flexibilité du temps de travail dans la grande distribution". Marie-José Fleury appelle à "inventer de nouvelles formes de distribution" - comme des magasins de petits producteurs - "pour diversifier et rééquilibrer le tissu commercial" sur Bellfort.

à lire aussi Belfort : la ville met la main sur les anciens locaux de Flunch