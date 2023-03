Belfort : rencontre avec Marc Tschenn, le "monsieur meuble" passionné de la Ressourcerie 90

"Je reviens de loin, de très loin. Et j'en suis fier". Quand on l'interroge sur sa situation, Marc Tschenn a les yeux humides et la voix qui tremble. À 59 ans, le petit homme aux lunettes rondes mesure le chemin parcouru. Depuis 2017, le Belfortain a troqué des années de galères pour une situation stable, au sein de la Ressourcerie 90 .

Dans l'association, qui "propose un accompagnement et une activité aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles", Marc Tschenn est chargé de la rénovation des meubles donnés par les particuliers. Un poste qui lui va comme un gant, lui, le passionné de bois depuis l'enfance.

Depuis 2017, Marc Tschenn a donné une seconde vie à des milliers de meubles. © Radio France - Antoine Comte

"J'ai toujours aimé ça : construire des cabanes, des petites voitures, j'étais fait pour cela" confie Marc Tschenn. "Logiquement, j'ai donc commencé par la menuiserie avant de devenir charpentier, puis constructeur de maison en bois". C'est pourtant en exerçant son métier que Marc Tschenn va voir sa vie basculer.

"Je me suis retrouvé à la rue pendant quatre ans"

En 2004, alors âgé de 40 ans, le Belfortain chute d'un toit, haut de 7,50 m. Il retombe sur une dalle en béton. Le choc est d'une violence terrible, et laisse des traces. "J'ai eu un traumatisme crânien, de multiples fractures et hémorragies. J'ai été diagnostiqué handicapé, car j'ai depuis cela une jambe plus courte que l'autre". S'ensuit un véritable calvaire. Après des mois de soins, Marc Tschenn n'arrive plus à trouver de travail, les entreprises "n'osant pas s'engager avec quelqu'un d'handicapé". Sans argent, il perd ensuite son toit.

"Je me suis retrouvé à la rue pendant quatre ans. C'était la grosse déprime. J'étais au plus bas. En 2008, j'ai pu me reloger, mais il a fallu attendre 2017 pour trouver un contrat long". C'est à la Ressourcerie du Territoire de Belfort, dite "Ressourcerie 90", que la remontée de la pente commence, en réinsertion professionnelle.

Très vite, son appétence pour le bois est découverte. Lui sont confiées les missions du pôle "rénovation des meubles". "Nous avons des agents qui font le tour des particuliers pour récolter des vieux meubles", explique Marc Tschenn. "Où les particuliers nous les amènent directement. Ensuite, je les répare, les rénove, leur donne une deuxième vie pour les remettre en vente au magasin de la ressourcerie". Petit à petit, la flamme se rallume. Marc Tschenn, à raison de 2 ou 3 meubles par jour, gagne vite un surnom : Monsieur Meuble.

Aujourd'hui, le corps va mieux. La tête aussi. "Depuis que je travaille, c'est le bonheur. Je me suis reconstruit, j'ai retrouvé la confiance. J'ai réussi à laisser mes problèmes de côté. Quand je suis au travail, je suis tellement bien que je resterai bien tous les soirs jusqu'à 8 heures".

Ce travail, Marc Tschenn le juge d'autant plus "gratifiant" qu'il permet à des "personnes dans le besoin d'acheter des meubles à prix cassés". Et M.Meuble n'oublie pas de remercier la Ressourcerie : "Ils sont patients avec les gens comme nous, qui avons eu des problèmes, un peu en marge de la société. Ici, on peut prouver qu'on sait travailler, qu'on sait faire beaucoup de choses".

Marc Tschenn (à droite) et son collègue Mohamed Bangoura. Entre les deux hommes, un lien d'affection s'est créé, ainsi qu'un partage de compétences. © Radio France - Antoine Comte

Avec le temps, Marc Tschenn a pris de l'ampleur dans l'association. Il gère désormais le dépôt des meubles, le carnet de livraison et une équipe de quatre personnes en réinsertion. Parmi eux, Mohamed Bangoura, à la Ressourcerie depuis un an : "Sa présence ici m'encourage beaucoup. Il vient toujours avant tout le monde, il est toujours au travail, toujours à conseiller. C'est grâce à lui si aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir en rénovant des meubles".

Même constat du côté de la direction. "C'est vraiment un élément important dans la structure", s'enthousiasme Cassandra Maleysson, référente de Marc Tschenn. "Je n'ai pas peur de dire que c'est mon bras droit, un appui. Heureusement qu'il est là. On ne va pas le laisser partir (rires)"

Pour preuve, Marc Tschenn devrait bientôt signer un CDI d'inclusion, contrat lui assurant une situation stable jusqu'à sa retraite, comme un exemple pour les plus de 190 personnes en réinsertion professionnelle au sein de la Ressourcerie 90. D'ici là, le Belfortain continuera de réparer les meubles. Des meubles qui, eux aussi, continuent de donner une deuxième vie à leur ange gardien.