Belfort se calfeutre avant une manifestation régionale des gilets jaunes

Belfort, France

Le 19 janvier dernier, ils étaient 3 000 dans les rues de Belfort. Les gilets jaunes ont prévu de nouveau de manifester ce samedi après-midi dans la cité du Lion. Une manifestation régionale qui doit partir, comme la dernière fois, de la place de l'Arsenal. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux mais la manifestation n'a pas été déclarée en préfecture.

Renforts de CRS

Un arrêté préfectoral a donc été pris pour l'interdire, de même que la vente de boisson alcoolisée. Interdiction également de toute manifestation au péage de Fontaine. En plus du dispositif habituel, la préfecture a fait appel à un renfort de CRS. " On a essayé de prévoir un encadrement au cas où elle se tiendrait. Mais je préviens: les violences ne sont pas acceptables et il y aura des poursuites si c'est le cas" annonce Mathieu Blet, directeur de cabinet de la préfète.

Les commerçants obligés de ranger leurs terrasses

De son côté la mairie de Belfort a également pris un arrêté: interdiction de stationner place de la République et vers la place d'Armes. Il a également été demandé aux patrons de bars et restaurants d'enlever leurs terrasses. Et ça n'arrange pas leurs affaires: " On s'est habitué depuis le mois de décembre, mais c'est dommage parce que on va avoir une belle journée, on va perdre du chiffre d'affaires c'est sûr".