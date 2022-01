Belfort : une entreprise d'aide à domicile submergée par les arrêts de travail liés au Covid-19

A cause de l'explosion récente du nombre de contaminations au Covid-19 en France et dans le Territoire de Belfort, l'entreprise Centre Services Belfort, qui propose de l'aide à domicile, est noyée sous les arrêts maladie de ses employées, ce qui l'oblige à se réorganiser tous les jours.

La très forte augmentation des cas de Covid-19 en France à partir des vacances scolaires provoque une avalanche d'arrêts maladie chez Centre Services Belfort, une entreprise qui propose de l'aide à domicile dans tout le département.

"12 de mes 50 salariées sont en arrêt maladie en ce moment", explique Sandrine Perrin, la cheffe d'entreprise, téléphone collé à l'oreille depuis l'ouverture de son bureau, avenue Jean Jaurès à Belfort.

Cela l'oblige à s'organiser tous les matins, face à cette recrudescence d'arrêts, depuis le mois de décembre environ.

On rappelle d'anciennes candidates pour combler les trous dans le planning

La cheffe d'entreprise reçoit tous les jours des appels de ses salariées, qui lui annoncent qu'elles sont cas contact, malades, et que dans tous les cas elles doivent s'isoler à cause du Covid-19. Les yeux sur son ordinateur et son planning, Sandrine Perrin, fixe les cases en rouge, qui s'accumulent : "Regardez, tout le rouge là ce sont des annulations, rien que ce matin j'en ai 1, 2, 3, 4....8! On a remplacé des filles qui devaient aller chez des clients et aujourd'hui, la remplaçante de la remplaçante est malade!", souffle la cheffe d'entreprise.

En rouge sur le planning, les prestations annulées à cause du Covid-19 © Radio France - Antoine Jeuffin

Sandrine Perrin s'échine à trouver des solutions, et pour cela, elle doit rappeler en urgence des candidates qu'elle a vues le mois dernier pour leur demander si elles sont disponibles. "Bonjour, on vous avait fait passer un entretien, est-ce que vous avez quelque chose de prévu en ce moment?", demande-t-elle au téléphone à une jeune femme. Malheureusement, la candidate a accepté une mission d'intérim ailleurs.

Le Covid fait baisser le chiffre d'affaires

A cause des multiplications des arrêts de travail dans son entreprise, Sandrine Perrin travaille beaucoup plus, cela prend beaucoup de temps de refaire sans cesse les plannings et "ça rajoute du stress", avoue-t-elle.

Les remplacements incessants lassent certains clients, qui, lassés, décident tout simplement d'aller voir ailleurs, "quand on les appelle et qu'on leur dit "la fille qui devait venir chez vous pour faire le ménage est malade, donc vous aurez finalement la remplaçante de la remplaçante", on vous répond "c'est trop, je romps le contrat", raconte Sandrine Perrin, qui note qu'en décembre, elle a perdu 24 clients.

Les pertes de clients ajoutées aux prestations non effectuées, la cheffe d'entreprise estime que le Covid-19 lui a déjà coûté 30% de son chiffre d'affaires en décembre. "Depuis le début de l'année, on est à environ 40%", glisse-t-elle.