Belfort : une prime de 1500 euros réclamée par les salariés de General Electric Gaz

Pas de débrayage, pas de blocage, pas de pancartes pour cette mobilisation silencieuse organisée par la CGT de la filière gaz de General Electric à Belfort. Une soixantaine de salariés se sont rassemblés ce jeudi devant les ateliers de production du groupe américain, là où sont fabriqués les turbines à gaz. Tous se sont ensuite dirigés vers le bâtiment de la direction, quelques centaines de mètres plus loin. Les représentants syndicaux ont pu ainsi interpeller la nouvelle DRH de GE pour réclamer leur "dû" : une prime de 1500 euros net. Ils ont déposé une pétition signée par 550 salariés.

Une charge de travail supplémentaire

"On crée des richesses et on n'en voit pas la couleur" s'agace Fabrice Chirat délégué syndical CGT de General Electric à Belfort. Les salariés sont épuisés dit-il après le plan social de 2019, où l'effectif a été drastiquement réduit, passant de 1800 à 1275 salariés "cela fait deux ans que les travailleurs des ateliers de production bossent comme des fous en mode dégradé six jours sur sept, puisque les heures supplémentaires, ils en font quasiment tous les samedis. On a des métiers physiques et ça se ressent au quotidien par les copains".

Une augmentation générale qui ne suffit pas selon la CGT

Pour les salariés, cette prime serait donc un "juste retour sur investissement". Fabrice Chirat s'inquiète aussi pour l'avenir, puisqu'en 2022, les ateliers devront produire près de 55 turbines contre 30 en 2021 : "On a encore plus de boulot, avec les même moyens. Donc, si on veut un minimum motiver les troupes, il faut que la direction fasse un geste". General Electric a proposé cette année une augmentation générale des salaires d'1,25%, insuffisant répond la CGT, pour qui cette augmentation ne compense pas la hausse de l'inflation. La direction s'est engagée ce jeudi devant les salariés à convoquer une réunion de discussions au courant de la semaine.