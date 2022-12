Belgique : fermé, le magasin Famiflora va offrir 3 000 sapins à ses clients

Un sapin gratuit comme cadeau de Noël. Famiflora organise une distribution de sapins de Noël, ce samedi 10 et dimanche 11 décembre, de 9h à 16h, sur le parking du magasin, au 14, rue Jules Vantieghem 7711 Mouscron. La distribution se fera sous forme de drive, les clients venant en voiture et n'auront plus qu'à charger leur arbre de Noël dans le coffre.

ⓘ Publicité

Ces sapins naturels ont été cultivés et coupés au Danemark. Ils étaient partis du pays scandinave mardi. Ils sont préemballés, de toutes tailles, de toutes espèces (Nordmann, Fraser,...).

Magasin fermé pour non-respect de la réglementation

"Ecologiquement, il n'était pas logique de tout jeter, autant les offrir", explique le service communication du magasin. Le magasin ne pouvait pas, pour des raisons logistiques et ne pas créer de bouchons, mettre en place une vente de ces sapins sur le parking, elle a donc opter pour le don.

Ces sapins sont arrivés jeudi à Mouscron, le jour-même de la fermeture brutale du magasin ordonné par la justice belge. Le parquet de Charleroi reproche à la direction des manquements au niveau des normes de sécurité du bâtiment ainsi que des autorisations environnementales qui n'ont pas été faites dans les règles concernant l'extension du parking et les captages d'eau.