Belle commande pour Airbus, cinquante A350 vendus à Air France-KLM

C'est une bonne nouvelle pour les chaînes d'assemblage d'Airbus à Toulouse. Air France-KLM a annoncé lundi une "commande historique" de 50 avions long-courrier Airbus A350. "Cette nouvelle commande constitue une étape majeure dans le renouvellement de la flotte du groupe", salue le PDG d'Air France-KLM, Ben Smith, dans un communiqué.

La facture pour 50 avions A350-900 et A350-1000 - qui vont remplacer l'Airbus A330 et le Boeing 777- est censé avoisiner les 16 milliards de dollars (soit environ 15 milliards d'euros) au prix catalogue, avec des livraisons d'appareils qui s'échelonneront entre 2026 et 2030. La commande est assortie de droits d'achat pour 40 avions supplémentaires, ce qui en fait l'une des plus grandes de l'histoire du groupe.

Des avions moins gourmands en carburant

Air France-KLM dit préférer Airbus à Boeing en raison des performances des avions du constructeur toulousain, notamment écologiques : "C'est un avion plus silencieux, plus économe en carburant et plus rentable que les générations précédentes. Il contribuera à aider le groupe à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable, notamment en réduisant de 30 % les émissions de CO2 par passager-kilomètre d'ici 2030" par rapport à 2019.

L'avion d'Airbus consomme 25% de carburant en moins que les appareils de la génération précédente et son empreinte sonore est 40% moins importante, grâce à l'utilisation de matériaux plus légers bus moyens-courriers à la fin de l'année 2021.

L’A350 est devenu en quelques années le nouvel avion star de l’avionneur européen avec 948 commandes à ce jour.