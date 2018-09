Fréquentation et chiffre d'affaire à la hausse pour les hôtels de l'Hérault cet été. Les activités sportives en revanche ont souffert de la canicule.

Hérault, France

Ce n'est pas si souvent qu'on a le sourire dans le secteur du tourisme alors autant le dire haut et fort : 2018 a été un excellent cru pour le tourisme hôtelier dans l'Hérault

C'est le bilan très positif dressé par l'agence de développement touristique du conseil départemental.

Taux d'occupation à la hausse, chiffre d'affaire aussi, les hôtels ont fait le plein dans l'Hérault cet été. Il faut dire qu'en plus des touristes classiques, Montpellier a accueilli 6 congrès internationaux durant l'été avec une clientèle américaine et asiatique.

Bilan positif aussi pour les résidences de tourisme, les camping ou les villages vacances avec un bon niveau de fréquentation et un chiffre d'affaire en hausse pour 40 % des établissements, on note notamment le retour des allemands et des hollandais.

Alors c'est vrai que l'effet coupe du monde s'est fait sentir aussi dans l'Hérault avec une arrivée tardive des touristes en juillet mais le mois d’août a bien compensé.

Concernant les activités, la chaleur a été bénéfique aux consommateions en terrasses et dans les restaurants de plage, en revanche la canicule a découragé les activités de pleine nature, les professionnels espèrent se rattraper sur les weekend de septembre.