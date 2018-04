Nieppe, France

Une année pas comme les autres pour des élèves de 3e du collège Jeanne de Constantinople de Nieppe près d'Armentières. Encadré par leur professeur de technologie, ils ont créé 4 mini entreprise, l'une d'elle pour une bonne cause. Elle s'appelle Clean O'Bull et vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans des villages du Sénégal. "En fait on a eu l'idée de créer une boule doseuse avec un code couleur afin d'indiquer le bon niveau d'eau de Javel à mettre dans des sceaux d'eau pour la purifier. Car souvent dans ces villages sénégalais les habitants mettent trop ou pas assez de Javel et ça peut avoir des conséquences" explique Louise en 3e D.

Une boule colorée pour doser la quantité d'eau de Javel et rendre l'eau plus potable

Les collégiens se sont donc démenés pour récupérer auprès de leurs camarades des boules doseuses qu'on trouve sur les grosses bouteilles de lessive. Ils ont ensuite créé le code couleur et collé des pastilles colorées sur les boules. "40 boules ont déjà été envoyées au Sénégal et on a de très bon retour" se félicite une autre élève. Pour financer ce projet caritatif Clean O'Bull a développé une autre activité, un détergent liquide qui n'agresse pas la peau ni la nature.

Et pendant toute l'année, les élèves de 3e ont "mené" leur mini entreprise comme une vraie PME, avec notamment un organigramme "Nous avons plusieurs services avec notamment Zoé et Adam à la production. Lucille et moi en co-directrices. Julie, Hector et Margaux au budget. Enfin Martin et Yannis au service clients", raconte Louise.

Un organigramme, comme dans une vraie entreprise !

Trois autres mini entreprises ont été créées : l'une fabrique des goodies, une autre des bracelets pour aider les femmes sénégalaises à prendre la température de leurs enfants et enfin une petite entreprise qui ne connaît pas la crise ! Shine Charge c'est son nom, c'est un sac à dos sur lequel les élèves ont eu la bonne idée de clipser une petite batterie solaire afin de recharger son téléphone portable. Et ça cartonne ! "On a déjà eu 23 commandes lors de la journée portes ouvertes au collège. On a donc recommandé des batteries. On ne s'attendait pas à un tel succès" dit, dans un grand sourire, Marie.

Et les collégiens nieppois vont maintenant participer à un concours national de mini entreprise. Ce sera le point final de cette belle aventure, car la fin de l'année scolaire signifie la fin de la mini entreprise.