"Belle Malice" prend la main sur vos ongles !

Aujourd’hui, plus de 75 % des professionnels de l'esthétique sont des spécialistes travaillant en indépendant. Vous êtes, mesdames, de plus en plus nombreuses à recourir aux services d'une esthéticienne à domicile.

La beauté à la maison c'est le crédo de Maddy, esthéticienne à Ousse Suzan. Avec "Belle Malice" Maddy sillonne les Landes, vous propose tous les soins de beauté et maintenant, a ajouté à son arc, la corde de prothésiste ongulaire.

En 2022 on dit adieu aux manucures minimalistes, on ose ! La tendance beauté du moment, les ongles.

"Belle Malice", Maddy, vous répond au 06 40 57 11 48 et sur instagram

