Bénéfice record de Schneider Electric : écoeurement chez France Transfo à Maizières-les-Metz

94 postes doivent être supprimés sur les 2 sites de France Transfo en Moselle, à Maizières-les-Metz et Ennery alors que dans le même temps, la maison mère, filiale de Schneider Electric, annonce un bénéfice net de 2,33 milliards en 2018, en hausse de 9% sur un an.

C'est la consternation chez France Transfo en Moselle. Le 17 janvier, un plan social a été annoncé chez ce fabriquant de transformateurs, sur les sites d'Ennery et de Maizières les Metz. Mais alors que 94 emplois doivent être supprimés, soit le quart des effectifs en Moselle, la maison mère de France Transfo, Schneider Electric, a annoncé ce jeudi un bénéfice net de 2,33 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 9% sur un an. "Notre résultat opérationnel n'a jamais été aussi haut", annonce le PDG de Schneider Electric.

Les grosses entreprises se font du blé sur notre dos et nous en tant que "petits", on subit

Des chiffres dont se targue l'entreprise française mais qui écoeurent les salariés de France Transfo, à Maizières les Metz. Devant les portiques d'entrée de l'usine, Eric, 20 ans de boite, se dit avant tout désabusé : "Ils font des bénéfices monstrueux et ça ne les empêche pas de délocaliser pour que les actionnaires aient plus d'argent". Cette salariée de France Transfo, elle, est carrément "en colère" de voir qu'une entreprise bénéficiaire licencie et qu'elle va peut-être en faire le frais.

Sur les suppressions de postes, les négociations n'en sont qu'au tout début. Jean-Marc Angelov, l'un des membres de l'intersyndicale FO, CFDT, CFE-CGC, CFCT sur le site conclut: "Les grosses entreprises se font du blé sur notre dos et nous en tant que "petits", on subit". Une partie de l'activité de France Transfo en Moselle va être délocalisée en Turquie et en Pologne où la main-d'oeuvre est moins chère.