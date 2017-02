Bénéfices en hausse pour PSA : à Mulhouse, la CGT dénonce la méthode

Le groupe PSA a annoncé ce jeudi avoir réalisé 1,7 milliard d'euros de bénéfices en 2016, soit pratiquement le double qu'en 2015. Dans le même temps, le groupe automobile envisage d'acquérir Opel et Vauxhall.

L'année 2017 commence bien pour PSA Peugeot Citroën, le groupe automobile a annoncé ce jeudi ses résultats pour l'année dernière. Il enregistre 1,7 milliard d'euros de bénéfice contre 899 millions en 2015. Pour la première fois depuis 2013, PSA reverse des dividendes à ses actionnaires. Cela fait trois ans, que le groupe PSA enregistre une triple croissance : + 6% de marge opérationnelle courante de la division automobile, + 5,8% du nombre de ventes de véhicules et une hausse financière nette.

