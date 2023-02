Bénéfices records chez Stellantis : 2 milliards d'euros redistribués aux salariés

C'est un bénéfice net record qu'affiche Stellantis : 16,8 milliards d'euros pour 2022, soit une hausse de 26%, compensant les instabilités du marché automobile par des hausses de prix. Le groupe automobile confirme son excellente santé financière en enregistrant un chiffre d'affaires à 179,6 milliards d'euros. De quoi compenser largement la baisse du nombre de véhicule vendus en Europe.

ⓘ Publicité

Stellantis a notamment progressé sur le marché nord-américain, avec 1,8 million de véhicules vendus, et a chuté en Europe avec un net recul de 8%. Mais le groupe a pu maintenir ses marges, notamment avec des hausses de prix et des nouveaux modèles électriques et hybrides vendus plus cher.

2 milliards redistribués aux salariés dans le monde

Grâce à ces résultats records, la direction de Stellantis annonce donc reverser 2 milliards d'euros à ses salariés dans le monde. Dans le détail, les salariés français percevront un minimum de 4 300 euros, "ce qui correspond à 2,4 mois de salaire pour les premiers niveaux de rémunération au titre de l'accord sur la participation et l'intéressement, signé par 80% des organisations syndicales représentatives de Stellantis", précise le patron de Stellantis, Carlos Tavares, dans un communiqué de presse. En 2022, le constructeur automobile avait fixé la prime d'intéressement et de participation à 4 000 euros minimum, et 4 400 euros en moyenne.

Ce nouveau montant viendra s'ajouter à une prime de 1 000 euros ainsi qu'à une augmentation de salaire de 5,3% , "résultant d'un accord signé par 60% des organisations syndicales représentatives". Sur le long terme, Stellantis vise 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

La CFE-CGC salue "une stratégie éclairée"

Pour le syndicat CFE-CGC, majoritaire chez Stellantis Sochaux, "ces résultats sont le fruit d’une stratégie éclairée et de l’éxécution de cette stratégie par les collaborateurs qui ont su s’adapter aux changements et faire preuve d’abnégation pour obtenir cette excellente performance dans un contexte de crise mondiale".