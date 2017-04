Béner : le supermarché Lidl voit plus grand

Avant la possible arrivée du géant suédois Ikéa et d'un Leclerc sur la zone de Béner, au Mans, le supermarché Lidl a décidé de doubler sa surface commerciale.

Le supermarché Lidl de la zone de Béner, au Mans est fermé jusqu'à la rentrée. Le magasin a décidé de doubler sa surface commerciale. L'arrivée éventuelle du géant suédois et d'un Leclerc n'éffraie pas le discounter qui emploiera 10 personnes de plus en septembre.

Le magasin est entièrement détruit

Et pour s'agrandir, les dirigeants de Lidl ont choisi de démolir le bâtiment existant pour reconstruire. Ce sera une surface de 1.400 m2, soit le double de ce qui existait. La fin des travaux est prévue fin août, pour une ouverture le 6 septembre. Durant cette période, les 10 salariés sont répartis dans les autres magasins du Mans. A terme, dans le nouveau Lidl d'Yvré L'évêque, 10 recrutements sont prévus.

Les recours des opposants à Ikéa et Leclerc pas encore examinés

Pour le directeur régional, "même si on fait figure de petit poucet face au géant d'Ikéa et de Leclerc, on continue notre politique de développement des magasins". Bref, le supermarché discount n'a pas peur du gros. D'autant plus que pour le projet de Béner, tous les recours des opposants n'ont pas encore été examinés et que pour le moment il n'y a pas de date d'ouverture.