Bénévoles et bénéficiaires des Restos du Coeur : il n'est pas trop tard pour pousser la porte de l'association

La campagne d'hiver de distribution des Restos du Coeur vient de démarrer dans les 24 centres de Côte-d'Or. 600 bénévoles sont à pied d'oeuvre pour aider près de 7000 personnes dans le département. Didier Bouillon, le président des Restos du Coeur en Côte-d'Or lance un appel à tous

France Bleu Bourgogne : Si certains Côte-d'Oriens se disent qu'ils ont besoin d'aide, même temporairement, ils peuvent encore s'inscrire pour cette campagne d'hiver ?

Didier Bouillon : Oui, c'est même un appel que je lance. Il se peut que certaines personnes qui sont démunies, ne viennent pas chez nous et n'aillent pas ailleurs non plus. Je les invite à se déplacer dans l'un des 24 centres des Restos, on a un maillage territorial assez dense, ça permet d'avoir forcément un centre pas très loin de chez soi. Il a toutes les adresses, tous les numéros de téléphone sur le site internet de l'association départementale. On peut bénéficier d'une aide ponctuelle ou d'une aide durable, tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Et l'association accueille tout le monde, avec ou sans pass sanitaire.

Et si on veut donner un peu de son temps, devenir bénévole ?

C'est possible aussi, bien sûr. Pour la campagne d'hiver nous avons suffisamment de bénévoles et suffisamment de nourriture aussi. Donc on peut déjà assurer la distribution dans de bonnes conditions. Cela dit, les bénévoles tournent et il y en a qui sont malades, avec le Covid. On est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. On cherche des bénévoles pour faire des tâches classiques de distribution, de préparation des aliments qu'on reçoit, de stockage, etc. Mais on cherche aussi des bénévoles beaucoup plus spécialisés pour faire des tâches d'organisation, d'informatique, de gestion dans les centres de communication, de ressources humaines, de formation. On peut proposer en tout cas une action bénévole à n'importe qui, en fonction de ses besoins, de ses envies et de ses possibilités d'investissement. On peut leur proposer aussi d'intervenir dans des actions ponctuelles. On appelle ça des bénévoles d'un jour.