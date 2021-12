Benteler à Migennes : "on sait très bien qu'il n'y aura pas de repreneur" - Abderrahmane Nassour, délégué FO

Chez l'équimentier automobile Benteler à Migennes dans l'Yonne, le mince espoir entretenu par le gouvernement fin novembre semble s'amenuiser au point de disparaître un mois plus tard. Bercy annonçait avoir obtenu de l'entreprise Benteler un délais d'un mois pour présenter des offres de reprise améliorées et de nouveaux potentiels repreneurs de cette usine produisant des pièces de structure et de châssis automobile, notamment pour le groupe Stellantis. Mais d'après le représentant du personnel Force Ouvrière Abderrahmane Nassour, aucun repreneur potentiel ne s'est manifesté depuis un mois.

L'espoir d'une reprise au plus bas

"On sait très que le repreneur, il n'y en aura pas", indique Abderrahmane Nassour, "j'ai eu des retours au niveau du représentant de l'Etat sur le fait que Mutares (ndr : seule offre présentée et rejetée par Benteler) ne présenterait pas de nouveau projet. Donc il n'y aura pas de nouvelle offre et il n'y a pas d'autre potentiel repreneur qui s'est positionné. Cela sent la fin inéluctable." Un autre délégué syndical de Benteler indique, "nous n'avons aucune information sur un projet de reprise, qui n'aura pas lieu puisque Benteler envoie tous nos projets à l'étranger." L'absence de proposition de reprise n'est, ni confirmée, ni démentie par le ministère de l'économie qui indique ce mardi "les recherches d’un repreneur se poursuivent et un prochain point d’étape aura lieu le 6 janvier". Bercy précise ne pas souhaiter donner d'autres informations sur le dossier d'ici cette date.

"Aujourd'hui, les politiques, on ne les entend plus. On aide les constructeurs avec des milliards et ils nous abandonnent" - Abderrahmane Nassour délégué FO Copier

Trois vagues de licenciement en 2022

En attendant, la procédure de fermeture du site de Benteler de Migennes se poursuit. Le plan de licenciement (PSE) prévoirait des départs de salariés en trois vagues selon le délégué FO : "il y aurait une vague fin mai, une autre fin juillet et une dernière fin décembre." Un calendrier qui concrétise l'inquiétude exprimée lors d'une manifestation à Migennes le 23 novembre. Une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'entreprise. "Elle est consultée par de nombreux salariés", raconte Abderrahmane Nassour, "le mal-être existe. Ce n'est pas évident de se lever le matin à 4 heures, en sachant que dans quelques mois le site va fermer. Le téléphone et les messages n'arrêtent pas d'arriver. Des messages de détresse. Les gens ont besoin de parler, donc on fait au maximum pour leur répondre, même si nous n'avons pas toutes les réponses."