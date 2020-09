Bercy délocalise une vingtaine de fonctionnaires à Guéret

Une vingtaine de fonctionnaires des finances publics en plus, à Guéret, à compter de 2022. La préfecture de la Creuse a été choisie par le ministère de l'économie pour accueillir un service d’appui à la publicité foncière.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, en ont fait l'annonce ce mercredi 30 septembre. 50 premières villes sont concernées partout en France, parmi lesquelles Guéret. Le but : relocalise des emplois sur toute la France, afin "d'opérer un rééquilibrage géographique de la présence des services sur le territoire", précise la direction générale des Finances publiques (DGFiP).

En tout, ce sont 2.500 emplois qui sont concernés sur les 3.000 emplois du ministère de l'économie et des finances.

Services de travail à distance

Ces services travailleront à distance pour d'autres services des métropoles : ces services d'appui à la publicité foncière n'accueilleront donc pas de public.