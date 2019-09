Bercy prévoit 5.800 suppressions d'emplois au ministère de l'Action et des Comptes publics d'ici à 2022

Quelque 5.800 emplois seront supprimés au ministère de l'Action et des Comptes publics sur les trois années qui viennent, a annoncé mardi le ministre Gérald Darmanin aux cinq organisations syndicales concernées.

Le ministère de l'Économie et des Finances, à Paris.

Le ministère de l'Action et des Comptes publics prévoit une "baisse totale" de ses effectifs "d'environ 5.800 emplois sur les trois années entre 2020 et 2022", a annoncé mardi le ministre Gérald Darmanin. Le ministre et son secrétaire d'État Olivier Dussopt recevaient les cinq organisations représentatives du ministère (Solidaires, CGT, Force Ouvrière, CFDT-CFTC, UNSA-CFE-CGC).

Cette décision est "la conséquence de la mise en oeuvre" de "transformations d'ampleur visant à simplifier la vie des Français", telles le prélèvement à la source, la suppression de petites taxes ou la baisse de certains impôts, a expliqué le ministère dans un communiqué. Au total, sur la durée du quinquennat, le ministère réalisera donc une baisse de 10.000 emplois environ", ajoute le communiqué.

En juillet dernier, Gérald Darmanin avait annoncé une réduction du nombre de postes de fonctionnaires d'Etat "autour de 15.000" d'ici 2022, contre 50.000 initialement envisagés.