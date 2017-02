Bercy soutient PSA pour rachat d'Opel, mais sera vigilant sur l'emploi

Le gouvernement soutient le projet de rachat d'Opel par PSA et "prêtera une attention particulière au devenir des sites et des emplois", a indiqué mercredi soir Bercy à l'issue d'une rencontre avec le patron de l'entreprise automobile française.

PSA a le soutien du gouvernement français pour son projet d'acquisition d'Opel, filiale européenne du constructeur américain General Motors. Le ministère de l'Économie l'a annoncé mercredi soir, à l'issue d'une rencontre avec le patron de l'entreprise automobile française. Bercy précise qu'il "prêtera une attention particulière au devenir des sites et des emplois".

Carlos Tavares a présenté au ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, et au secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie, Christophe Sirugue, "le projet d'alliance avec Opel/Vauxhall" (marque sous laquelle Opel est vendue au Royaume-Uni), qui appartiennent au géant américain General Motors, et "les ministres ont marqué leur soutien à cette opération", a précisé le ministère dans un communiqué.

Objectif : cinq millions de ventes d'ici 2022

PSA a annoncé la semaine dernière étudier une acquisition de la filiale européenne de l'américain General Motors, dans le but d'accélérer sa croissance. Ce projet a d'abord soulevé une vague d'inquiétudes sur l'emploi et l'avenir des sites en Allemagne et en Grande-Bretagne, les deux grands marchés d'Opel et Vauxhall. Le président du directoire de PSA, Carlos Tavares, multiplie depuis plusieurs jours les échanges avec les responsables politiques et syndicaux pour déminer le terrain. Il a présenté son projet à la chancelière allemande Angela Merkel, par téléphone, et a fait de même mercredi avec la Première ministre britannique Theresa May.

D'après l'agence Reuters, qui cite plusieurs sources proches du dossier, PSA prévoit d'atteindre cinq millions de ventes combinées d'ici 2022 grâce à son projet d'acquisition d'Opel/Vauxhall qu'il compte finaliser dès le début mars.