Le forum " destination métiers" se tiendra ce mercredi à Bergerac. La matinée sera dédiée à l'orientation et à la formation. L'après-midi, une cinquantaine de postes seront à pourvoir lors d'un job dating dans les secteurs de la restauration, du commerce; de industrie ou du BTP.

Bergerac, France

Pour se former ou trouver un emploi en bergeracois, le forum "destination métiers" ouvre ses portes ce mercredi 07 mars à la salle Anatole France à Bergerac. La matinée sera consacrée à l'orientation et à la formation, que vous soyez lycéens, étudiants ou chômeurs. Le forum est organisé par la Maison de l'emploi Sud Périgord, le Pôle emploi de Bergerac et la Mission Locale. Il y aura notamment des démonstrations par des professionnels de la coiffure, de la restauration, du bâtiment, de la viticulture ou de la chaudronnerie.

50 postes à pourvoir en une après-midi

L'après-midi sera dédiée au recrutement grâce à un job dating ( un entretien d'embauche rapide). Selon les organisateurs, une cinquantaine de postes sont à pourvoir. Les secteurs qui recrutent sont variés : service à la personne, hôtellerie-restauration, commerce, grande distribution, industrie, BTP ou encore l'Armée. Il faut venir avec un CV à jour et se préparer à un entretien express puisque vous avez 5 mn pour convaincre.

L'abattoir Blason d'or recherche du personnel pour l'abattage des poulets et des chauffeurs

Parmi les employeurs présents à Bergerac, il y aura l'entreprise " Blason d'or" basée à Saint-Laurent-des-Vignes. Cet abattoir de volailles recherche cinq à dix personnes pour ses ateliers d'abattage. Et comme l'explique Emmanuel De Taffin , le directeur, " il ne faut _pas forcément de qualification_, nous assurons nous même la formation des gens, faire de la découpe sur chaîne de volailles ça demande une certaine technicité, nous avons nos propres formateurs qui apprennent les bons gestes et les règles d'hygiène". L'entreprise recherche également des chauffeurs livreurs cette fois-ci diplômés. Il s'agit d'emploi en CDI.

Infos pratiques : Le forum a lieu salle Anatole France ce mercredi 07 mars de 9h-12h et de 14h à 18h. Il y aura une garderie gratuite sur place de 9h à 17h ainsi que des navettes gratuites au départ de la place de la République. Pour vous renseigner : 05 53 73 52 60.