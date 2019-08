Bergerac : le personnel des urgences donne son sang pour dénoncer ses conditions de travail

Bergerac, France

"Se faire saigner utilement et avec mon consentement" : c'est le slogan de l'action menée par le personnel des urgences de Bergerac lundi 26 août.

Les urgentistes de l'hôpital de Bergerac ont donné leur sang lors d'une collecte à la salle René Coicaud.

Une action symbolique

Un geste symbolique pour dénoncer leurs conditions de travail : "On a l'impression de se faire saigner. On nous demande de faire toujours plus avec moins de moyens. Quitte à se faire saigner autant le faire pour de bon et utilement." affirme Caroline, infirmière au service de nuit des urgences de Bergerac.

Une dizaine de grévistes ont donné leur sang lors de la collecte du 26 août à Bergerac © Radio France - Laurence Méride

Un soutien au mouvement national

Les revendications des grévistes commencent à être entendues par la direction de l'hôpital de Bergerac. Une infirmière devrait bientôt venir renforcer l'équipe de nuit mais le service de jour a lui aussi besoin d'effectif alors Caroline tient à continuer la lutte : "On a souhaité maintenir le mouvement de grève surtout pour se rallier au mouvement national parce qu'on estime qu'avec le nombre de services d'urgences en grève, nous pouvons avoir plus de poids sur le plan national."

Près de 218 services des urgences sont en grève dans toute la France. Les urgentistes de la France entière demandent plus de moyens pour accueillir les patients, notamment plus de personnel et plus de lit d'aval.