Bernard Cazeneuve remet la première carte d'identité professionnelle près de Douai

Le Premier ministre était mercredi à l'imprimerie nationale de Flers-en-Escrebieux, près de Douai (Nord). Il a remis la première toute nouvelle carte d'identification professionnelle.

C'était un geste symbolique pour démontrer la volonté du gouvernement de lutter contre le travail illégal et la concurrence déloyale. Bernard Cazeneuve, désormais chef du gouvernement, s'est déplacé mercredi près de Douai pour remettre la première nouvelle carte d'identité professionnelle.

Accompagné de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, ils ont d'abord visité l'imprimerie nationale. C'est là que sont fabriquées les pièces d'identité, comme les passeports ou les permis de conduire notamment.

A quoi sert la nouvelle carte d'identité professionnelle ?

Elle est destinée à tous les salariés qui travaillent dans le BTP, quotidiennement ou occasionnellement, qu'ils soient étrangers ou français, en CDI ou intérimaire.

Comme prévu dans la loi Macron, promulguée en août 2015, cette carte permet de savoir qui est qui sur un chantier. Contrairement à l'ancienne, celle-ci est dotée d'un code QR que les autorités vont scanner lors du contrôle. Il renferme des informations sur le salarié et son employeur.

Cette technologie rend la carte plus sécurisée et même infalsifiable. La carte doit permettre de remplir deux objectifs fixés par l'Etat : lutter plus efficacement contre le travail illégal et la concurrence déloyale.

Le travail illégal, qui fait notamment référence aux travailleurs détachés non déclarés, représente plus de 10% de l'économie française.

D'après un rapport du sénat en 2013, 200.000 à 300.000 travailleurs détachés dans l'Hexagone ne sont pas déclarés. Ce sont autant d'ouvriers qui n'ont pas de protection sociale et dont les droits ne sont pas respectés. La carte BTP permettrait donc de régulariser ces situations.

C'est à l'employeur de faire la démarche pour ses salariés : il suffit de se rendre sur le site internet dédié. Dans le courant de l'année, chaque salarié devra avoir sa carte sur soi, à tout moment. Sinon, l'employeur risque une amende de 2000 euros, et même de 4000 euros en cas de récidive.

Les cartes seront généralisées dans toute la France à partir de février, et dans les Hauts-de-France à partir du mois de mai.

Et dans notre région ?

Dans les Hauts de France, difficile de chiffrer le travail illégal. On sait seulement qu'il y a un peu plus de 23.700 travailleurs détachés déclarés selon la DIRECCTE. Leur nombre a d'ailleurs été multiplié par cinq depuis 2004.

Cette forte augmentation s'explique notamment par la situation géographique frontalière des Hauts-de-France.