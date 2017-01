Bernard Cazeneuve vient inaugurer un hôpital d'Orléans tout neuf mais en crise

Le Premier Ministre Bernard Cazeneuve est à Orléans ce lundi avec la ministre de la Santé Marisol Touraine. Pour inaugurer le Nouvel Hôpital d'Orléans à la Source, ouvert il y a un an et demi. Un hôpital flambant neuf mais où le personnel soignant exprime son malaise et est appelé à faire grève

C'est François Hollande qui devait venir inaugurer le Nouvel Hôpital d'Orléans, mais c'est finalement son Premier Ministre qui sera là, ce lundi après-midi. Bernard Cazeneuve, accompagné de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, couperont un ruban déjà bien défraîchi, puisque le Nouvel Hôpital fonctionne depuis presqu'un an et demi (la maternité par exemple, avait quitté le site de la Porte Madeleine en juin 2015). Et dans une ambiance qui n'a cessé de se dégrader depuis l'installation dans ces bâtiments flambants neufs où les patients ont encore du mal à se repérer.

Malaise général dans les hôpitaux en France

Le problème des hôpitaux est général, national, le malaise des personnels soignants s'exprime partout : les économies demandées pour combler le déficit de la Sécurité Sociale, le manque d'effectifs pour faire tourner les services, la tarification à l'activité, tout cela pèse lourdement sur le moral des troupes de manière général. Ce malaise s'était d'ailleurs exprimé lors d'une journée d'action, le 8 novembre dernier. Mais il est peut-être plus tangible qu'ailleurs ici, entre ces murs lumineux, au milieu de ces couleurs censées rendre les hospitalisations moins désagréables, au coeur de ce bâtiment tout neuf.

Manifestation du personnel soignant le 8 novembre 2016 à Orléans © Radio France - Anne Oger

Dernier exemple du malaise qui pèse sur tout le personnel soignant du Nouvel Hôpital d'Orléans : début décembre, des infirmières révoltées de ne pas pouvoir poser librement leurs congés, parce qu'il faut se plier aux exigences des services, ont envahi un Comité Technique d'Etablissement. Quelques jours plus tard, c'est un CHSCT, un Comité Hygiène et Sécurité qui subissait le même sort. "Ces instances sont censées réunir les syndicats et la direction pour évoquer les problèmes, mais le personnel est tellement en souffrance, il a tellement le sentiment qu'on ne l'écoute pas, qu'il vient lui-même s'exprimer" confie Delphine Secrafi, agent hospitalier au service de stérilisation de l'hôpital, et déléguée du syndicat Sud.

Comme nous ne sommes pas assez nombreux nous passons de moins en moins de temps auprès des patients. Certaines de nos collègues infirmières sont désespérées par cette situation, des patients meurent seuls dans leur chambre parce qu'elles ne peuvent plus les accompagner jusqu'au bout

Sur le plateau logistique installé dans l'hôpital pour acheminer les plateaux-repas, les médicaments, toute la logistique, la direction n'a recruté que 80 agents, cet équipement ultra-sophistiqué a été conçu pour fonctionner avec 150 personnes. "Les agents sont épuisés" raconte Delphine Secrafi. Même chose dans les services. Lucie Cornéat, infirmière en pneumologie, raconte que dans les nouveaux bâtiments, ce qui était censé améliorer l'accueil des patients se révèle plus compliqué que prévu. "Les chambres seules c'est bien, mais ça nous prend plus de temps. Et comme nous ne sommes pas assez nombreux de manière générale, nous passons moins de temps auprès des patients. Résultat certains meurent seuls dans leur chambre, alors que notre rôle c'est de les accompagner jusqu'au bout. Mes collègues souffrent de cela".

"Deux ministres pour inaugurer cet hôpital en crise, c'est un peu indécent" Partager le son sur : Copier

Un déficit de 13 millions d'euros en 2016

Les 13 millions d'euros de déficit du Nouvel Hôpital d'Orléans en 2016 ne sont pas étrangers à cette situation. "Dans les instances représentatives du personnel, on ne nous parle que de cela" explique Delphine Secrafi, du syndicat Sud. "On nous demande toujours plus d'économies. Et cela pèse aussi sur les médecins, on leur demande de réduire au maximum la durée de séjour des patients". A la maternité, où l'on va s'approcher en 2016 des 5000 accouchements, la direction de l'hôpital a demandé aux gynécologues de laisser sortir les femmes qui ont accouché par césarienne au bout de trois jours, alors que jusqu'ici elles restaient jusqu'à cinq jours après l'opération. Toute l'équipe a refusé. La fermeture en juin 2016 de la maternité de Pithiviers a contribué à augmenter la fréquentation de cette maternité dimensionnée pour environ 4500 accouchements par an. Bernard Cazeneuve et Marisol Touraine devraient se voir rappeler cet épisode qui a marqué les loirétains.