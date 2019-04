Bernerie-en-Retz : les habitants se mobilisent contre la fermeture d'une banque

C'est une annonce qui ne passe pas. A la Bernerie-en-Retz, les habitants ont appris, le 27 mars dernier, la fermeture de l'agence du Crédit Agricole. Dernière banque privée présente sur la commune. L'agence doit fermer ses portes d'ici fin 2019, ne laissant que La Poste comme seul point de retrait de billets. Une situation inacceptable pour les Berneriens.

Les habitants ont décidé de se mobiliser pour éviter cette fermeture. Ils se forment en collectif et font circuler une pétition qui a déjà recueilli plus de 1 000 signatures, sur les 3 000 habitants que compte la commune.

On demande le maintien de l'agence afin de permettre aux habitants et aux estivants de pouvoir continuer de profiter des services bancaires." - Gilles Guingnier, membre du collectif.

Les commerçants sont également inquiets pour l'avenir de la commune.

C'est la mort des petits commerces, des petites communes. Pour avoir de la monnaie, on ne sait pas où on pourra aller en chercher. Ça a un impact pour nous mais surtout pour les clients et les touristes l'été.

Nicolas, gérant d'un bar de la Bernerie-en-Retz