Bernin : Soitec inaugure sa nouvelle usine de semi-conducteurs innovants pour véhicules électriques

Pierre Barnabé, directeur général de Soitec depuis un an et demi, est un homme heureux. Soitec a mis au point en un temps record, 4 ans, en collaboration avec le CEA-LETI, un substrat innovant baptisé SmartSiC, comme carbure de silicium, dont il ambitionne de faire un standard pour équiper les nouvelles générations de véhicules électriques. Le ruban a été coupé par le ministre de l'Industrie, Roland Lescure et Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur.

ⓘ Publicité

Pierre Barnabé est directeur général de Soitec. © Radio France - Véronique Pueyo

Pierre Barnabé : Nous sommes très heureux d'inaugurer notre nouvelle usine. cela faisait 20 ans que nous n'en avions pas construit. D'ici 2028, nous allons y produire 500 000 wafers Smart SiC, par an, en 150 et 200 mm. Nous avons déposé 4000 brevets, dont 400 rien qu'en 2022.

Une salle blanche de Bernin 4 - @Soitec

France Bleu Isère : Pourriez-vous traduire pour les non-initiés?

Bien évidemment. Le carbure de silicium est un matériel qui va être utilisé de plus en plus dans la voiture électrique, car cela permet d'améliorer les performances de la voiture, qui pourra rouler plus de 500 kilomètres, actuellement, c'est 300 kilomètres. Cela va permettre aussi d'améliorer son temps de rechargement. Et nous avons inventé, grâce à toutes les compétences réunies dans l'écosystème isérois, un produit à partir de ces matériaux qui est beaucoup plus efficace, qui s'appelle Smart. Nous voulons faire de ce produit un standard mondial qui équipera dans l'avenir beaucoup de voitures électriques. Et donc nous mettons en place une usine qui va effectivement permettre de servir déjà un premier client qui s'appelle ST et beaucoup d'autres clients à venir. Notre procédé est beaucoup moins polluant. Parce que pour fabriquer ce qu'on appelle une boule de carbure de silicium, c'est 2500 degrés pendant quinze jours. Et de cette boule, on tire 40 wafers, comprenez des galettes de carbure de silicium monocristallin. Nous, grâce à notre technologie, nous pouvons couper dix fois ces galettes, ce qui veut dire qu'avec une boule, on ne fait pas 40 galettes, mais 400. Et donc effectivement, on réduit drastiquement par quatre le bilan carbone.

Thierry Breton, commissaire européen ( à gauche) et Roland Lescure, ministre de l'Industrie, ont visité les nouvelles salles blanches de bernin 4 © Radio France - Véronique Pueyo

Combien avez-vous investi ?

Nous investissons 380 millions d'euros. Il y a énormément de lignes de production pour fabriquer tout ça. Et puis il y a les bâtiments. Un tiers de cette somme est financé par l'Union européenne et l'Etat français. Nous allons embaucher 400 personnes en 5 ans. Actuellement, nous sommes 2100 chez Soitec, dont 1600 en France, 50 nationalités.

Vous visez un gros marché, celui des véhicules électriques ?

Oui, c'est un marché en croissance de 30% par an, cela représente 20 millions de véhicules en 2025, 45 millions en 2030, soit la moitié des immatriculations.

L'industrie des semi-conducteurs est pointée du doigt car très consommatrice en eau, alors qu'on pourrait en manquer à cause du réchauffement climatique.

Nous sommes très soucieux de réduire notre consommation en eau. Nous investissons 30 millions d'euros sur trois ans pour mieux recycler l'eau. On a réduit de 25 % la consommation de Bernin 2 et cela nous a permis de lancer Bernin 4, sans ajout d'eau. Nous travaillons aussi sur un projet d'utilisation des eaux usées. A terme, notre objectif est de ne plus ou alors très peu utiliser d'eau que l'on trouve dans la nature.

500 000 wafers SmartSiC par an seront produits d'ici 2028 par Bernin 4 - @Soitec

loading