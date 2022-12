Berri-PSG : la billetterie ouvre au public ce mardi, comment acheter vos places ?

C'est le match le plus attendu de l'année. La Berrichonne de Châteauroux reçoit le PSG en 32èmes de finale de la Coupe de France, vendredi 6 janvier à 21h. Dès l'annonce de cette rencontre, les supporters castelroussins ont fait part de leur enthousiasme. Pour avoir la chance d'assister à la rencontre entre la Berri et du prestigieux club parisien, voici la procédure à suivre pour acheter vos billets.

Dans un premier temps, la billetterie a été réservée aux socios, les abonnés de la Berrichonne foot, ainsi qu'aux salariés, bénévoles et partenaires du club. Ils ont pu acheter leurs places les 8 et 9 décembre. À partir de ce mardi 20 décembre, la billetterie est ouverte à tout le monde à partir de 9h30. Les tickets seront uniquement vendus dans les boutiques du stade Gaston Petit. Quatre guichets seront ouverts en continu devant la tribune Châteauroux Métropole jusqu'à 18h.

En fonction du nombre de places restantes ensuite, le club communiquera sur l'organisation de la vente pour les prochains jours. "La billetterie en ligne n'ouvre pas encore afin de privilégier les Castelroussins pour cette vente", indique la Berrichonne sur son site internet .

Il ne reste que des places en tribunes latérales

En raison du grand succès des pré-ventes, il ne reste plus de places à vendre dans la tribune socios et dans la tribune d'honneur, où les places étaient vendues entre 50€ (40€ pour les abonnés) et 100€ (80€ pour les abonnés). Vous pourrez donc acheter uniquement des places en tribunes latérales, derrière les buts (côté avenue de La Châtre ou Pingaudière).

Il vous faudra débourser 30€ (demi-tarif pour les moins de 12 ans) pour assister à la rencontre. Et vous pourrez acheter au maximum 5 places par personne.

Paiements par chèque (sur présentation d’une pièce d’identité), en espèces, ou en CB. Attention, seulement deux guichets accepteront la CB, ils seront indiqués sur place. Pour les personnes en situation en handicap, merci de vous adresser directement à la boutique en présentant votre carte d’invalidité.