Berry Cola à vendre, cherche un repreneur pour continuer l'aventure

On ne voit le Berry Cola dans certains rayons que depuis 2012 mais la marque de soda berrichon existe depuis 2005 ! C'est donc une aventure de plus de 15 ans qui prend fin pour Carole Bellon et son époux.

C'est un projet de toute une vie"

"L'aventure Berry Cola, c'est le projet d'une vie. On a commencé un an après s'être installé en Berry, on a testé la recette avec nos enfants, on a vue la marque se développer, grandir... on a vécu des situation rigolote, comme quand les gens pensaient que Berry était un fruit et non notre belle région, on a vécu sa commercialisation dans un point de vente, puis deux, puis plusieurs. Ce n'est pas rien !" explique Carole Bellon.

A l'origine du projet : créer un soda à la gloire du Berry

Les Bellon se sont installés en Berry en 2004 "c'est un territoire qu'on a choisi parce-qu'on a été séduit" se souvient Carole Bellon, "on a voulu créer un produit qui exprime notre amour pour le Berry et dire notre fierté d'être berrichon".

Les époux Bellon n'imaginaient pas alors le succès qui les attendait : "Je pense que le moment fort, ça a été quand Le Berry Cola est entré à la boutique de l'Elysée, on a pris ça comme une grande reconnaissance de notre travail !" sourit Carole.

Continuer l'aventure

La famille Bellon finit donc sur une bonne note avant de céder la main : une décision murie.

Le confinement nous a permis de prendre cette décision difficile."

"La question d'arrêter c'était déjà posée, pour des raisons personnelles, mais avec le confinement, c'était l'occasion de se poser et de réfléchir sur nos vies. Cela n'a pas été facile mais on a décidé d'arrêter et de vendre à quelqu'un qui pourrait continuer l'aventure." confie Carole Bellon.

L'acquéreur aura donc les droits dur le Berry Cola, son fichier client... et évidemment la recette secrète du soda !

Intéressé ? Vous pouvez contacter Franck ou Carole Bellon au 06 60 68 85 26 ou 07 71 79 74 64.