Berry : dur-dur de trouver des bras pour les vendanges

Reuilly, France

Ils se font de plus en plus rares. Ils ne sont plus que deux viticulteurs à travailler encore à la main en Reuilly et Quincy, soit quelques dizaines de postes de vendangeurs à pourvoir. Les besoins sont un peu plus importants en Sancerre, la plus grosse appellation berrichonne. Pour tout le Berry, il faut recruter quelques centaines de personnes pour environ quinze jours de travail. Gérard Cordier, à Reuilly, a besoin d'une dizaine de vendangeurs pour ses 3,5 hectares de vignes. Mais il est chaque année plus difficile de trouver du personnel. Selon lui, il n'y a plus de courageux. L'année dernière, ça s'est très mal passé : " j'en avais recruté une quinzaine pour être sûr d'en avoir 10 à l'ouverture des vendanges, le lendemain, je n'en avais plus que 7 et le surlendemain, cinq. Comme il faut être au minimum deux par rang, j'ai dû terminer à la machine en faisant appel à un collègue. Tout ce qui intéresse les gens c'est combien ils vont être payés et ils estiment qu'on ne donne pas assez. Mais je suis désolé, ce n'est pas un travail qualifié. je paie le smic + 10 % pour 35 heures par semaine. On est réglo !"

Dans un mois, les vendanges devraient avoir commencé en Berry si le temps reste beau. © Radio France - Michel Benoit

Il est vrai qu'en Berry, on n'en est pas encore à payer à la tâche, comme dans certains vignobles français qui cherchent à s'assurer ainsi une meilleure productivité.Mal de dos, courbatures : certains ne tiennent pas le coup... A Pôle Emploi, l'analyse est un peu différente. A la rentrée, les demandeurs d'emploi privilégient parfois d'autres types de contrats courts, estime Yannick Picard, conseiller en relations entreprises à l'agence d'Issoudun : " Mac Do recherche régulièrement du monde. On a aussi l'aire d'autoroute de Vatan. Des emplois qui ne nécessitent pas forcément de voiture pour s'y rendre, alors que pour aller sur Reuilly, il faut un véhicule. C'est souvent problématique." La mobilité reste un frein en Berry. Beaucoup de viticulteurs préfèrent d'ailleurs embaucher des travailleurs détachés, grâce à des cabinets spécialisés.