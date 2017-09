Berry : est-ce que cela vous interesserait de payer moins cher votre électricité, et votre gaz ?

Vous avez jusqu'au 25 septembre pour vous inscrire à l'opération "Energie moins chère ensemble". L'association de consommateurs UFC Que Choisir reconduit pour la 3eme année cette action de groupe.

170.000 foyers avaient participé l'an dernier à cette opération. Une force d'achat qui pousse les fournisseurs d'énergie à casser leurs prix pour conquérir des parts de marché. L'an dernier, sept fournisseurs avaient participé à l'appel d'offres :"A la clef, une baisse de 23 % du prix de l'électricité et de 17 % sur le gaz par rapport aux tarifs réglementés" se félicite Christian Personnat, président de l'UFC Que Choisir du Cher. C'est une société belge, Lampiris, qui a proposé les prix les plus bas (grâce au système des enchères inversées) et donc remporté les contrats. Une fois inscrit, libre à vous de signer ou non le contrat. En Berry, près de 900 foyers se sont déjà inscrits cette année (plus de 5.300 en région Centre). Les enchères se joueront le 26 septembre. Ensuite, vous recevrez par mail une proposition de contrat. L'opérateur choisi se chargera de résilier votre ancien contrat. Vous n'aurez rien à faire. Les inscriptions se font par internet. N'oubliez pas de vous munir de votre facture d'énergie pour renseigner tous les champs nécessaires. Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra de participer à cette opération :

https://www.choisirensemble.fr/energie/