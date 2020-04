Retrouvez vos infos pratiques, initiatives, coups de cœur ou de gueule. Chaque jour, la rédaction de France Bleu Berry fait le tour des actualités qui l'ont interpellée en Berry, en deux minutes chrono ! Aujourd'hui on s'intéresse à des initiatives créatives en Berry !

Berry Info: Top Chrono du 15 avril : un confinement créatif ! Masques, vitrines de protection et des loisirs !

Vous vous en êtes sûrement rendus compte : le confinement nous rend créatifs et manuels !

La preuve : des castelroussines se sont mises à la couture. Non pas pour passer le temps mais pour offrir des masques à ceux qui n’arrivent plus à en trouver. Elles sont 6 à former le groupe « Masques Solidaires 36 » leur page est à retrouver sur Facebook.

400 masques ont déjà été réalisés, et 600 autres sont commandés ! La demande est forte, autant de la part des particuliers que des entreprises !

Alors pour pouvoir continuer : nos couturières ont besoin de tissu, mais surtout d’un local pour réceptionner le matériel, le stocker et le distribuer en respectant bien sur les gestes barrières.

Si vous connaissez un endroit qui pourrait les intéresser, vous pouvez les contacter sur leur page.

Des caisses pour chiens aux vitrines de protection en plexiglass !

Autre démarche créative et solidaire : celle d’une entreprise de Mézières en Brenne, Opti Aménagement !

En temps normal, cette boite produit des caisses pour chien mais depuis peu : elle utilise son savoir-faire pour créer des vitrines de protection en plexiglass pour protéger les commerçants exposés au coronavirus.

Le prix d’un panneau à installer sur le comptoir, à la caisse, avoisine les 80 euros pour les matières premières, le transport et la main d’oeuvre.

Opti Aménagement peut distribuer dans toute la région Centre-Val-de-Loire.

Des tablettes numériques pour les EHPAD

En cette période difficile, il faut prendre soin de nous, de nos proches aussi et des plus fragiles, notamment les plus âgées souvent seules.

Alors : l’Association de Prévoyance Santé offre des tablettes numériques aux EHPAD pour permettre aux personnes âgées de communiquer avec leurs proches. La déléguée de la région Centre, basée à Châteauroux, Marie France Charfoulaud en a une dizaine à proposer aux établissement intéressés.

Les directeurs des EHPAD peuvent la contacter au 06.84.97.26.74

Pour finir... voilà de quoi vous occuper à la maison !

Voilà presque un mois que le confinement a commencé. Ça commence à faire long… L’ennui devient pesant !

Et pourtant, il faut tenir ! Rester chez soi !

Alors pour vous donner de quoi vous occuper : le Parc Naturel régional de La Brenne propose plein d’activités à faire à la maison :

Des jeux pour toutes famille

Des activités ludiques pour les enfants

des énigmes…pour découvrir la nature… même entre 4 murs !

La maison de l’enfance et la maison de la nature élaborent de nouvelles fiches de loisirs régulièrement à télécharger sur le site du parc naturel régional de la brenne.

Tenez bon !