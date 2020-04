Retrouvez vos infos pratiques, initiatives, coups de cœur ou de gueule. Chaque jour, la rédaction de France Bleu Berry fait le tour des actualités qui l'ont interpellée en Berry, en deux minutes chrono ! Aujourd'hui on s'intéresse aux commerces locaux, qu'il faut continuer de soutenir !

Berry Info : Top Chrono ! Les nouvelles de l'Indre et du Cher en deux minutes !

Malgré le confinement, il ne faut pas oublier nos commerces locaux ! Ils sont frappés de plein fouet par la crise liée au coronavirus. Certains sont toujours ouverts ou bien livrent à domicile.

La Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Indre a créé une carte qui les recense, suivez ce lien.

La CCI de l’Indre qui soutient les TPE et les PME… un numéro est mis en place pour répondre aux questions des entreprises. Contactez le 02 54 53 52 75 pour tout renseignement.

Les petits commerces ne vous oublient pas eux non plus !

Sur la page Facebook « La vie continue avec vos commerçants locaux », créée par la CCI, vous retrouvez des tutos vidéos réalisés par vos enseignes locales préférées !

Par exemple : vous pouvez recréer l’Irish Coffee du Queens Berry Pub

ou encore, vous pouvez apprendre à toiletter vous-même votre chien ou votre chat pendant le confinement grâce aux conseils de CastelRou’Chien !

ou si n’avez pas de chien, vous pouvez toujours prendre soin de la barbe de Monsieur ! Le Barbier Chez Charly, à Châteauroux, a lui aussi posté une vidéo !

L’Usine Michelin de Saint-Doulchard se met… à la fabrication de masques !

Le groupe Michelin, connu et reconnu pour ses pneus a lancé cette initiative : ses ouvriers sont donc formés à la couture et un atelier a été mis sur pied.

Ces masques serviront certes à protéger les salariés du groupe mais une partie sera envoyée aux soignants.

L’Usine de Saint Doulchard espère produire 800 masques par jour !

Et pour finir… un concours photo !

Il vous est proposé par l’agence immobilière Adressimmo. Vous habitez Châteauroux Métropole ? Publiez sur votre profil Facebook une photo de votre confinement, ce que vous faites pour vous occuper.

Allez ! On prend la pose et on poste une jolie photo sur son profil avec le hashtag #adressimmochallenge ! Il faut aussi aimer la page Facebook Adressimmo.

La date limite pour participer, c’est le 30 avril pour le moment. Le but c’est de récolter le plus de Like d’ici cette date.

A la clé : un bon d’achat de 150 euros à dépenser dans l'une des boutiques de Châteauroux !

Prenez soin de vous !