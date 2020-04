"Berry Info : Top Chrono" du 14 avril : les premières commandes au drive fermier de Belle-Isle, ce soir !

Retrouvez vos infos pratiques, initiatives, coups de cœur ou de gueule. Chaque jour, la rédaction de France Bleu Berry fait le tour des actualités qui l'ont interpellée en Berry, en deux minutes chrono ! Aujourd'hui on vous annonce l'ouverture d'un drive fermier solidaire à Châteauroux !

Ecoutez le dernier Berry Info : Top chrono du 14 avril ! Copier

On commence par un sujet qui met tout le monde d’accord : bien manger ! Et si possible manger local !

Tous les jeudi : un drive fermier solidaire sera installé au Hall des Expositions de Belle Isle à Châteauroux. Ça commence cette semaine. 25 producteurs de l’Indre pour 250 produits de saison sont déjà référencés et l'offre va s’étoffer.

Vous pouvez déjà passer commande sur le site indreberry.fr/drive.

Pour passer commande : la date limite chaque semaine, c’est le mardi à 23H59. Vous retirez ensuite votre panier le jeudi entre 10h30 à 13h30, tout ça bien sur dans le strict respect des gestes barrières.

Les Bains Douches de Lignières ont besoin de vous !

Ce soir à 20h, vous serez sûrement à votre fenêtre ou votre balcon pour applaudir les soignants …. Et si vous le faisiez en rythme ?

Les Bains Douches de Lignières vous ont mis en ligne : « Clapping Music » de Steve Reich interprété par les percussionnistes de Radio France.

D’ailleurs la scène berrichonne partage plusieurs concerts, albums et playlists sur les réseaux sociaux. Chantons Ensemble, voilà le nom de l’opération lancée par le directeur des Bains Douches, Sylvain Dépée, qui en appelle aussi à votre solidarité.

Les Bains Douches de Lignières font face à des problèmes financiers, l’épidémie de Covid-19 n’arrange rien. Pour soutenir cette institution Berrichonne : une cagnotte est mise en place.

Les sportifs de la région Centre-Val-de-Loire se lancent, eux aussi, dans la lutte contre le coronavirus

Ils mène une campagne : "1 coeur 1 maillot"

L’idée c’est que les footballeurs, mais aussi tous les sportifs originaires ou ayant joué dans la région… offrent un maillot qui sera mis en enchères ( en ligne) en fin de semaine et pour une dizaine de jours.

L’ancien joueur émérite de la Berri Sébastien Roudet participe.

Les fonds récoltés iront aux hôpitaux de la région.

L'école à la maison... avec l'Equipe de France féminine de Football

Restons encore un peu avec nos footballeurs…Puissance Foot vous propose des modules pour faire l’école à la maison !

Chaque jours à 9h30 et 13H30, des exercices sont proposés et animés par une joueuses de l'Equipe de France féminine de Football : aujourd’hui par exemple une session sur les multiplications animée par la Berrichonne Charlotte Bilbault !

La correction est visible en fin de journée !

Rdv sur la page Facebook Fondaction du Football !

Le prix du meilleur pâté de Pâques

On vous avait parlé du défi lancé par le restaurant castelroussin Jeux2Gouts : celui du Pâté de Pâques….et nous avons un gagnant !

Ou plutôt… une gagnante ! Muriel Valentin, qui remporte une bouteille de rhum arrangé vanille qui marine depuis plus d’un an !

Muriel Valentin remporte le défi de Jeux2Goûts - Capture écran

Bravo à elle !

et puis pour finir : une suggestion télé !

Le Sancerre à l’honneur cet après midi dans l’émission d’Arte « Invitation au Voyage »… disponible en replay !