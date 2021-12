Berry : la facture au restaurant risque de grimper prévient l'Umih

Les clients vont sans doute devoir débourser un petit peu plus au restaurant en 2022 alerte l'Umih du Berry, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie restauration. Les professionnels vont répercuter la hausse de plusieurs charges, notamment les salaires de leurs employés.

Il faudra probablement payer un peu plus cher pour s'offrir un repas au restaurant à partir de l'année prochain. L'Umih du Berry alerte sur cette hausse à venir. "On va devoir augmenter nos prix, ca n'est pas de gaieté de cœur (...) mais si on augmente pas, on va se couler nous-même" confirme sa présidente Véronique Gaulon. La représentante des restaurateurs en Berry explique qu'il s'agit de répercuter plusieurs hausse : celle, depuis des mois, de la matière première (fruits, légumes, poisson, viande), celle ensuite des prix de l'énergie, et enfin celle des salaires dans le secteur, toujours en cours de négociation.

Des salaires qui représentent 40% de la note

Les négociations entre représentants des patrons et des salariés de la restauration se poursuivent, pour revaloriser les salaires du secteur. "On est au bas mot à ce jour à 16% d'augmentation des salaires, donc forcément, il va falloir répercuter (...) On espère que nos clients comprendront. Il faut bien penser que dans notre métier, la masse salariale représente 40% de notre chiffre d'affaire (...) Quand vous payez un plat du jour, il y en a 40% qui sert à payer le personnel" explique Véronique Gaulon. Le présidente de l'Umih en Berry ne se dit pas contre cette hausse des salaires, censée rendre le métier plus attractif, mais elle veut simplement prévenir qu'elle aura une répercussion auprès des clients.

Une année difficile

Selon Véronique Gaulon, il n'y aurait en effet pas de marge de manœuvre pour ne pas répercuter ces différentes hausses (salaires, matières premières et énergie) sur la note du client. "Il n'y a pas de marge parce que, si vous voulez, nous on a rouvert après quand même sept mois de fermeture sans savoir où on allait, sans savoir si les clients allaient revenir chez nous. Donc tout le monde à rouvert sans augmenter les prix; alors même que le coût des matières premières augmente depuis le début de l'année. Donc déjà, on commençait à travailler difficilement (...) et en plus ce mois de décembre est catastrophique. Les fêtes, c'est loin d'être complet. On voit bien qu'il y a un net ralentissement, voire même un coup d'arrêt depuis une dizaine de jours pour les réservations du 31 décembre et du 1er janvier" déplore la représentante des restaurateurs.