Berry : les commerçants qui font points-relais sont débordés à l'approche de Noël

Noël approche à grand pas et pour ceux qui veulent faire des cadeaux rapidement, il y a la commande sur internet livrée en point-relais. Résultat : ceux du Berry sont en pleine effervescence, pour le meilleur et pour le pire.

Châteauroux, France

Pour faire ses achats de Noël, on peut se rendre dans des magasins ou commander sur internet. Cette technique séduit de plus en plus. Les commerçants qui font points-relais sont débordés en ce moment, à moins de dix jours de Noël mais aussi avec le mouvement des gilets jaunes. C'est le cas dans l'Indre et comme dans le Cher et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

"On a plus de 200 colis. Il y en a un peu partout, dans toutes les réserves, dans l'espace toilettes et même dans le magasin", décrit Xavier Rivère, le gérant de Mondial sport à Châteauroux.

Réserves, toilettes, magasin... les colis sont partout ! © Radio France - Aurore Richard

Sa famille vient même l'aider en renfort parce que c'est une période spéciale. De toute façon, Xavier a vu du changement dès qu'il a commencé à faire point-relais il y a deux mois. Il est passé de 10 à presque 80 clients en magasin chaque jour.

Pourtant, ces clients n'achètent que très rarement. C'est vrai aussi pour Dominique Melley, un autre point relais de Châteauroux, alors que cela lui demande du temps, et au détriment de ses clients. "Il y a déjà la réception des colis où il faut tout enregistrer. Je perdais beaucoup de temps parce que je notais tous les colis, il peut y avoir des erreurs", souligne la gérante de Ciao Bella.

Selon elle, ce n'est pas rentable. Elle gagne environ 30 centimes par colis et aussi pas mal de désagréments. Des clients pressés, peu aimables, etc. Elle a d'ailleurs choisi d'arrêter les colis et de se concentrer sur la vente de vêtements et de vins.

Le nombre de colis multiplié par deux dans une boutique de Vierzon

La demande est aussi importante dans le Cher et notamment à Vierzon. "On est à peu près à 120 colis par jour actuellement, et c'est tout le temps comme ça en période de fêtes. En temps normal, on est à 60 colis par jour donc là, on double. Je triplerais si je pouvais mais il faut de la place et du temps", reconnaît Anne-Sophie Goux, fleuriste qui fait point-relais depuis dix ans.