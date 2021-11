Berry : les délais pour faire remplacer sa chaudière explosent

Ne comptez pas sur une nouvelle chaudière avant le début de l'année prochaine. Les délais pour faire remplacer ces appareils sont très longs en ce moment, en raison d'une quasi-pénurie. "Du jamais vu" pour les plombiers du Berry, confrontés de surcroît à une forte demande en ce moment, à l'aube de l'hiver.

Deux phénomènes qui se conjuguent

Les professionnels du secteur se retrouvent confrontés à deux phénomènes selon Rémy Pascaud, chargé d'affaire pour l'entreprise Mouroux à Châteauroux qui fait notamment de la plomberie : la pénurie de matériaux et de matériel, et des matériaux qui ont énormément augmenté. "L'acier, je viens de regarder, a pris allégrement 100 à 150% depuis le début covid" précise Rémy Pascaud. "On ne manque pas trop de matériaux encore. C'est cher, mais on en trouve. Par contre les matériels manquent, notamment les chaudières. On n'en a plus. On a des délais qui sont annoncés pour fin d'année, début 2022, mais sans certitude" détaille le chargé d'affaire.

Des particuliers obligés d'attendre

Conséquence pour les particuliers victimes de pannes : il faut parfois attendre pour pouvoir retrouver chauffage et eau chaude. Mehdi, vendeur au Brico Dépôt du Poinçonnet [qui ne vend pas de chaudières] voit arriver des clients en détresse : "J'ai déjà eu deux clients la semaine dernière. Dont une qui m'a beaucoup touché. C'est une personne âgée qui a une maison de 80 mètres carrés, la chaudière à gaz à lâché, elle a contacté le service après-vente et la marque, mais il y a une pièce à commander, et ils lui disent : 'la chaudière est foutue, la pièce on peut pas la commander, point barre.". Mehdi a conseillé à cette femme de contacter directement des plombiers dans l'annuaire, mais là encore, cela peut être compliqué en raison des délais imposés notamment par les fournisseurs.

En attendant de pouvoir faire réparer leur chaudière, les particuliers doivent un peu se débrouiller, alors même que les températures commencent sérieusement à se rafraîchir. "J'en ai parlé à mon fournisseur, il m'a dit que du coup il faudrait peut-être mettre des radiateurs électriques en attendant" raconte Didier Fronteau, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) dans l'Indre, lui-même plombier. "La facture va être assez salée" poursuit un peu amer le président de la Capeb. En effet, même si le prix de l'électricité a été plafonné par le gouvernement il devrait augmenter de 4% d'ici février.