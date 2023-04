Berry : les entreprises prévoient plus de 19.000 recrutements cette année

Le marché de l'emploi s'annonce encore dynamique en Berry en 2023. Les entreprises de l'Indre et du Cher envisagent un peu plus de 19.000 recrutements. Une augmentation de près de 10 % dans l'Indre, plus modeste, 1,8 % dans le Cher.