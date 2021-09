Berry : les restaurateurs peinent à trouver des apprentis après la crise sanitaire

"Cherche apprentis, urgent" : les pancartes de ce type sont de plus en plus nombreuses dans les restaurants du Berry. La problématique d'ailleurs n'est pas propre à notre région, elle touche la France entière. Cette difficulté à trouver des apprentis n'est pas nouvelle, mais elle semble s'être aggravée avec la crise sanitaire, en particulier dans le secteur du service en salle. Preuve de cette perte d'attractivité : au CFA de Châteauroux, on compte 40% d'apprentis en moins dans le secteur de la restauration par rapport à l'année dernière.

Une situation inédite

Pour Julien Marchès, patron du restaurant le P'tit Bouchon à Châteauroux, le constat est clair : "En 22 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude on a toujours des gamins qui viennent pousser la porte, et là rien du tout" commente, un peu désabusé, le gérant. Pour tenter de trouver deux apprentis, Julien Marchès n'hésite pas à multiplier les affichettes sur sa vitrine.

Julien Marchès a accroché plusieurs petites affichettes sur la vitrine de son restaurant rue Grande © Radio France - Manon Klein

C'est dramatique -Didier Ferragut, directeur du CFA de l'Indre

Cette baisse des candidats se confirme aussi du côté du Centre de formation des apprentis (CFA) de l'Indre. Son directeur, Didier Ferragut, détaille : "On est à 60% de l'effectif de l'année passée dans ces secteurs là. Là où on est de plus en plus inquiet, c'est sur les formations de serveurs. À ce jour nous n'avons que quatre jeunes inscrits. Quatre places sur trente. On est loin des capacités admissibles au sein du CFA".

Le service en salle particulièrement délaissé

En effet, c'est surtout dans le secteur du service en salle qu'il est le plus dur de trouver des apprentis. Christophe Marchais, patron du restaurant Jeu 2 Goûts à Châteauroux, vient ainsi de trouver - avec déjà assez peu de candidats - son apprenti en cuisine, mais il en recherche toujours un ou une en service. "Pour la cuisine, il y a 'Top Chef' [émission télévisée très regardée qui met en compétition des cuisiniers], au moins ca amène les jeunes à venir voir comment ça se passe en cuisine. Ca créé des vocations. En salle ça peut être plus compliqué. Quand on commence, les jeunes apprentis ils arrivent ils passent le balais, ils servent des plats qu'ils ne connaissent pas forcément encore, s'ils ne sont pas super motivés souvent ils arrêtent" précise le gérant.

Christophe Marchais réfléchit à la manière dont il pourrait rendre les métiers de la restauration plus attractifs © Radio France - Manon Klein

L'influence du Covid-19

Quand on leur demande d'où vient ce désamour, ou ce désintérêt des potentiels apprentis pour les métiers de la restauration, Julien Marchès comme Christophe Marchais évoque les conditions de travail pas toujours facile à faire accepter. Avec des horaires en décalé et des jours de travail le week-end. "Le Covid n'a pas fait de bien (...) Je pense qu'il y a plein de gens qui ont bien pris conscience qu'ils avaient envie de profiter et d'avoir du temps plutôt que de travailler le soir. Autrement dit, je pense qu'il va falloir faire évoluer notre métier" ajoute Christophe Marchais. Le patron du restaurant Jeu 2 Goûts réfléchit ainsi à la manière dont il pourrait faire moins travailler ses salariés. Il envisage également la création de nouveaux métiers pour décharger les cuisiniers de tâches comme l'épluchage des légumes. Des solutions pour - peut-être - réconcilier les apprentis avec ces métiers de la restauration qu'ils délaissent de plus en plus.