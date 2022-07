Berry : Mareuil-sur-Arnon et ses 600 habitants retrouvent un café sur la place du marché

Le village situé entre Issoudun et Châteauneuf-sur-Cher, à la frontière de l'Indre, n'avait plus de café depuis 5 ans. Une famille de locaux a racheté le bâtiment il y a 3 ans et créé une association pour que des bénévoles assurent le service du nouveau café, qui ouvre ce mardi 5 juillet.

"On va revivre !", c'est ce que beaucoup d'habitants, dont Jeannine, assurent ce samedi après-midi dans la nouvelle salle de "Mon Cher Café", sur la place du marché de Mareuil-sur-Arnon (Cher). L'établissement, fermé depuis 5 ans, rouvre ce mardi 5 juillet. C'est Laurent Bourré, originaire du village de 600 habitants, qui après des années en région parisienne a décidé, lorsqu'il est venu se réinstaller à Mareuil-sur-Arnon, de racheter le bâtiment avec huit membres de sa famille puis de rénover le lieu afin d'y ouvrir un café associatif.

Une vingtaine de bénévoles pour le faire tourner

Il a d'abord fallu racheter la licence IV (de débit de boisson) de l'établissement précédent, in extremis avant qu'elle ne soit attribuée à un commerce d'un village voisin. Puis une vingtaine de bénévoles a répondu à l'appel de Laurent Bourré et participé au travaux. Ils vont désormais se relayer derrière le comptoir du bar pour servir la clientèle. "On a eu un cours pour utiliser les machines à café et à bière", assure André, "Dédé" au village, qui assure en plaisantant qu'il sera "là pour travailler, pas pour boire".

Laurent Bourré, en tee-shirt gris, a remercié les bénévoles qui ont aidé aux travaux ce samedi lors de l'inauguration du café. © Radio France - Manon Claverie

Lors de l'inauguration du café, ce samedi après-midi, plusieurs dizaines de personnes ont tenu à témoigner d'à quel point un tel "lieu de convivialité et de rencontre" avait manqué au village. À partir de ce mardi "Mon Cher Café" sera ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h puis de 16h à 19h, et de 9h à 13h le dimanche.